Kongre baskınının organize edildiği platform Parler yeniden kullanıma açıldı

ABD kongresine baskının ardından kullanıma kapatılan sosyal medya uygulaması Parler, yeniden aktif edildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre binasını basan eski Başkan Donald Trump yanlılarının kullandığı sosyal medya uygulaması Parler, oldukça konuşulmuş ve yasaklanmıştı.

Kongre baskın planının yapıldığı sosyal medya platformu olduğu düşünülen Parler uygulaması, Google Play ve App Store'dan da kaldırılmıştı.

Ayrıca AWS servisleri ile Parler'e barındırma hizmeti sağlayan Amazon, uygulamayla ilgili bu hizmetlerini durdurduğunu açıklamıştı.

PARLER YENİDEN YAYINDA

Çoğunlukla eski ABD başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından tercih edilen Parler, yeniden kullanıma açıldı.

CEO Mark Meckler; "ifade özgürlüğü, gizlilik ve sivil diyaloğu koruyan" bir sosyal medya platformu olacaklarını belirtti.

Ancak şu anda uygulamanın hala Google Play ve App Store'da yer almadığını hatırlatalım.