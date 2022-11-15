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    Koni Nebulası'nın etkileyici görüntüsü yayınlandı

    Avrupa Güney Gözlemevi, Koni Nebulası'nın göz alıcı bir görüntüsünü paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 10:57
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 11:00
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    Koni Nebulası'nın etkileyici görüntüsü yayınlandı

    Nebula ya da diğer adıyla bulutsu, uzayda bulunan ve geniş alanlara yayılmış olan gaz, toz, hidrojen, helyum ve diğer iyonize gazlardan oluşan yapılara deniyor.

    Nebulalar, Güneş'ten daha büyük bir yıldızın yaşamının son evrelerine gelmesi ve içeriğini uzaya savurmasıyla meydana geliyor. 

    Avrupa Güney Gözlemevi, kuruluşunun 60. yıl dönümü nedeniyle Koni Nebulası'nın göz alıcı bir görüntüsünü yayınladı.

    Görsel, Şili'deki Atacama Çölü'nde kurulu Çok Büyük Teleskop'la (Very Large Telescope/VLT) yakalandı.

    Koni Nebulası nın etkileyici görüntüsü yayınlandı #1

    Adını şeklinden alan Koni Nebulası, Tekboynuz Takımyıldızı'nda yer alıyor. Dünya'dan yaklaşık 2 bin 500 ışık yılı uzaklığındaki nebula, oldukça etkileyici görünüyor.

    Nebula'nın benzersiz şekli, yeni yıldızlar oluşmasını sağlayan moleküler gaz ve toz bulutlarından kaynaklanıyor.

    Bu sütunlar, genç yıldızların etrafındaki maddeleri uzaklaştırmasına yarayan yıldız rüzgarları ve morötesi radyasyon saldığında ortaya çıkıyor.


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