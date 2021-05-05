Kontrolden çıkan Çin roketinin parçaları Dünya'ya düşecek

Çin'in ilk uzay istasyonu için uzaya yolladığı ilk modülü taşıyan roketin gövdesinin, Dünya'ya düşme riski bulunuyor. ABD, parçaları yakından takip ediyor.

Çin, 15 yıl boyunca görev yapacak uzay istasyonunun çekirdek modülünü, ülkenin güneyindeki Haynan Adası’ndan 29 Nisan'da uzaya fırlatmıştı. Ancak gelen bilgilere göre, hiç hesapta olmayan bir sorun yaşandı.

Çin'in ilk uzay istasyonu için uzaya yolladığı ilk modülü taşıyan roketin gövdesi kontrolden çıktı.

Saatte 27 bin 600 kilometre hızla Dünya'nın etrafından dönen gövdenin atmosferden geçmeyi başaran parçalarının nereye düşeceğinin bilinmemesi yetkilileri endişelendiriyor.

DEV PARÇALAR BAZI BÖLGELERİ TEHDİT EDİYOR

Harvard Üniversitesi Astrofizik Merkezi'nden Jonathan McDowell, 21 tonluk ve 30 metrelik roketin parçalarının kuzeyde ABD'nin New York şehri ile İspanya'nın başkenti Madrid, güneyde de Şili'nin güneyi ve Yeni Zelanda'nın Wellington şehri arasında bir alana düşebileceğini söyledi.



YERLEŞİM YERLERİNE DE DÜŞEBİLİR

​Söz konusu alanın büyük bölümü okyanuslarla kaplı olsa da roketin parçalarının yerleşim bölgelerine düşmesi de ihtimal dahilinde.

Bu gerçekleşirse, roket parçalarının kontrolsüz biçimde Dünya'ya düştüğü en büyük senaryolardan biri gerçeğe dönüşmüş olacak.

ABD: YAKINDAN İZLİYORUZ

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, Çin'e ait kontrolden çıkmış roket parçalarını yakından takip ettiklerini söyledi.

8 MAYIS'TA DÜŞEBİLİR

Pentagon sözcülerinden Mice Howard, roketin 8 Mayıs'ta yeryüzüne inmesini beklediklerini ve roketin güzergahının ABD Uzay Kuvvetlerince takip edildiğini kaydetti.

Howard, şu anda roketin kalıntılarının tam olarak dünyanın hangi noktasına düşeceğini bilmediklerini belirtirken, bunun, roketin dünyaya inmesine saatler kala tahmin edilebileceğini ifade etti.

ÇİN, DAHA ÖNCE DE SORUN YAŞAMIŞTI

Öte yandan Çin, daha önce de benzer bir durumla karşılaşmıştı. Fırlatılan Long March-5B roketinden büyük metal parçalar gökyüzünde uçuşmuş ve Fildişi Sahili'nde birçok binaya zarar vermişti.