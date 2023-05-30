Korkutan araştırma! Işık kirliliği yüzünden yıldızlar yok olacak Bilim insanları, ışık kirliliği nedeniyle 20 yıl içinde gökyüzündeki yıldızları göremeyeceğimizi söylüyor.

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Şehirlerdeki yapılaşmalara bağlı olarak sayısı artan ışıklandırma sistemleri, gökyüzünü görmemizi engelleyerek, ışık kirliliği denilen olaya yol açıyor.

Söz konusu kirlilik, profesyonel ve amatör astronomların yanı sıra, gece gökyüzünün sıradan gözlemcilerini de olumsuz etkiliyor, çünkü yıldızların ve diğer gök cisimlerinin görünürlüğünü ciddi şekilde azaltıyor.

20 yıl içinde yıldızlar yok olacak

Bilim insanları, ışık kirliliği nedeniyle 20 yıl içinde gökyüzündeki yıldızları göremeyeceğimizi söylüyor.

İngiliz kraliyet astronomu Martin Rees, The Guardian ile yaptığı bir röportajda , gökbilimcilerin Samanyolu'nun artık insanlığın üçte biri tarafından görülemediğini bildirdiği 2016 yılından bu yana, ışık kirliliği koşullarının son birkaç yılda hızla kötüleştiğini açıkladı.

Rees, ışık yayan diyotların (LED) ve diğer aydınlatma türlerinin artan kullanımının, artık gece gökyüzünü dramatik bir oranda aydınlattığını belirtti.



Alman Yerbilimleri Merkezi'nden Christopher Kyba ise şu anda gece gökyüzünde 250 yıldızın görülebildiği bir yerde doğan bir çocuğun, 18 yaşına geldiğinde sadece 100 tane görebileceğini söyledi.

Işık kirliliğinin sadece yıldız görüşünü azaltmadığı, uyku düzenine etki ederek insan sağlığına zarar verdiği, ayrıca hayvan davranışlarını da olumsuz etkilediği bildirildi.