Korona sürecinde sosyal medyada yapılan yenilikler

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkez Bilim Kurulu, koronavirüs döneminde sosyal medyaya gelen yenilikleri bir araya getirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evlerine kapanması, sosyal medya kullanımını da bir hayli artırdı.

Durum böyle olunca birçok platform, kullanıcılarına çeşitli yenilikler sunarak deneyimi artırmanın peşine düştü.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkez Bilim Kurulu, koronavirüs sürecinde sosyal platformlara gelen yenilikleri ele aldı.

INSTAGRAM'DAN 5 FARKLI YENİLİK

Instagram, Türkiye kullanıcılarına pandemi sürecinde 5 yeni özellik sundu. Platform, lk olarak birçok ülkede kullanılabilen Instagram müzik etiketini Türkiye'deki kullanıcılara açtı.

Instagram, müzik etiketinden sadece günler sonra challenge, yani 'meydan okuma özelliğini' getirdi. Hikayelerde challange etiketi kullanılarak Instagram'da kişiler diğer kullanıcılar ile challange yapabiliyor.

Canlı yayınlarda, belirli kar amacı gütmeyen kuruluşlara bağış yapabilme imkanı sunan yeni özelliği test eden Instagram, koronavirüs günlerinde kullanıcılarda farkındalık oluşturmak için hikayelerde kullanılabilecek 'teşekkür saati' ve 'evde kal' etiketlerini de kullanıma sundu.

FACEBOOK VİDEO KONFERANS ÖZELLİĞİNİ YAYINLADI

Facebook, karantina günlerinde kullanımı artan Zoom gibi grup görüntülü sohbet programlarına rakip olmak için Messenger Rooms'u kullanıma sundu.

Yeni özellikle Messenger ya da Facebook üzerinden oluşturulan odalarda zaman sınırlaması olmadan sohbet edilebilecek. Toplamda 50 kişiye kadar katılıma izin veren Messenger Rooms sohbetlerine katılmak için bir Facebook hesabı ya da Messenger uygulamasına sahip olmak gerekmiyor.

Facebook geçtiğimiz dönemlerde Facebook Live'da var olan 'konukla yayın yapma' özelliğini kaldırmıştı. Şirket, koronavirüs ile sosyal medyada sıklaşan canlı yayın yapma trendi sonrası kararını değiştirerek bu özelliği tekrar kullanıma sunacağını duyurdu.

TWITTER'DAN KORONA PANELİ

Twitter, araştırmacıların koronavirüs hakkındaki tweetlere daha kolay erişmesini sağlayacak "Koronavirüs Kontrol Paneli" özelliğini duyurdu.

Twitter'da koronavirüs döneminde doğru bilginin kaynağına ulaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla sağlık çalışanlarının hesaplarının doğrulanmasına da öncelik veriliyor. Örneğin yetkili bir sağlık kuruluşu veya kuruluşla ilişkilendirilmiş e-posta adresi olan sağlıkçıların hesapları için "mavi tik" uygulanıyor.

WHATSAPP YALAN HABERLERLE SAVAŞIYOR

Görüntülü görüşmenin zirve yapmasıyla Whatsapp da harekete geçti. Daha önce en fazla 4 kişi ile yapılabilen görüntülü görüşmelerin kişi sınırı yeni güncellemeyle 8 kişiye yükseltildi.

Ayrıca koronavirüs hakkında yalan ve provokatif haberlerin yayıldığı başlıca sosyal medya ortamlarından olan Whatsapp, bu duruma karşı önlem aldı. Artık kullanıcılar bir mesajı sadece 1 kişiye iletildi özelliğini kullanarak gönderebilecek.