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    Koronavirüs etkisi: Tablet satışları hızla düşüyor

    Uzaktan çalışma ve eğitime geçiş ile birlikte artan tablet satışları, salgının etkisini yitirmesiyle düşüşe geçti.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 12:07
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 12:36
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    Koronavirüs etkisi: Tablet satışları hızla düşüyor

    Akıllı telefonların günümüzde oldukça gelişmesi ve popüler olması, tablet piyasasının kan kaybetmesine neden olmuştu.

    Örneğin Google, tablet pazarındaki satış ve kullanım oranlarının düşük olması nedeniyle geçtiğimiz yıllarda tablet üretimini sonlandırmıştı.

    Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar, evden çalışma ve uzaktan eğitim ise tabletlere olan ihtiyacı yeniden artırdı.

    Salgın etkisini yitirince satışlar düştü

    2021 yılında da yükseliş eğilimi gösteren tablet pazarı, yılın sonlarına doğru düşüş yaşamaya başladı ve o düşüş günümüze kadar devam etti.

    TABLRT

    Canalys'in son raporuna göre, tablet satışları yıllık bazda yüzde 2,8 azaldı. Apple, 14.88 milyon adet sevkiyat ve yüzde 38,6'lık pazar payıyla dünya çapında tablet pazarında liderlik koltuğunda oturuyor. ABD'li şirketin toplam sevkiyat sayısı ise 2021'in ilk çeyreğine göre yüzde 2 azaldı.

    Araştırmanın sonuçlarına göre Samsung, 2021'in aynı dönemine göre satışarda yüzde 1,7'lik bir düşüş yaşadı ve 7,86 milyon adet sevkiyat, yüzde 20,4 pazar payıyla Apple'ın ardından ikinci sıraya yerleşti.

    Huawei ve Lenovo, sırasıyla yüzde 21,7 ve yüzde 20 oranında satış düşüşü ile en kötü etkilenen şirketler arasında yer alıyor.


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