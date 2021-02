Koronavirüs nedeniyle Gran Turismo 7 ertelendi

Sony, koronavirüs pandemisi nedeniyle popüler yarış serisinin yeni oyunu Gran Turismo 7'nin, 2022 yılına ertelendiğini açıkladı.

Her ne kadar koronavirüs salgını nedeniyle oyuk sektörü büyümeye devam etse de yaşanan üretim zorlukları, bazı oyunların piyasaya çıkmasını engelliyor.

Bu oyunlardan biri de PlayStation kullanıcılarının çok sevdiği yarış serisi Gran Turismo'nun yedinci oyunu oldu.

GRAN TURISMO 7 ERTELENDİ

Sony Interactive Entertainment’ın CEO’su Jim Ryan, 2021 yılı içinde çıkması beklenen Gran Turismo 7’nin gelecek yıla ertelendiğini duyurdu.

Gelmiş geçmiş en çok satan araba yarışı oyunları içinde yer alan Gran Turismo; üretim, pazarlama, dağıtım ve satış aşamalarında yaşanacak sıkıntılardan dolayı bu yıl çıkış yapamayacak.

Jim Ryan, şirketin oyun bölümündeki bazı kritik aşamalarda salgın nedeniyle yavaşlama yaşandığını, ancak Returnal , Ratchet & Clank: Rift Apart ve Horizon Forbidden West gibi oyunlarda herhangi bir gecikme yaşanmayacağını söylüyor.

Öte yandan; Deathloop, Ghostwire: Tokyo and Kena: Bridge of Spirits gibi oyunların 2021 yılı içinde Playstation 5 için yayınlanması bekleniyor. Ancak Gran Turismo 7'de yaşanan sıkıntılar, her an bu oyunların da ertelenmesine neden olabilir.