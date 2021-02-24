Koronavirüs nedeniyle komplo teorilerine inanma eğilimi arttı

Avrupa'da yapılan bir araştırmaya göre; pandemi nedeniyle, koronavirüs ve aşıyla ilgili komplo teorilerine inanma eğiliminde artış yaşanıyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılı oldukça zorlu geçti.

Birçok insan, koronavirüsün Vuhan kentindeki bir deniz ürünleri pazarından ortaya çıktığını düşünse de salgını 5G teknolojisine bağlayanlar da var.

KOMPLO TEORİLERİNE ARTIK DAHA FAZLA KİŞİ İNANIYOR

Almanya, Birleşik Krallık (BK), Fransa ve İtalya'da 20 Ocak ve 11 Şubat arasında gerçekleştirilen ve yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı çalışmaya göre, koronavirüs pandemisi Avrupalıları daha bıkkın ve karamsar hale getirdi.

Bulgular, pandemi yüzünden bu ülkede yaşayanların koronavirüs ve aşıyla ilgili komplo teorilerine inanma eğiliminin arttığını gösterdi.





Fransa'daki katılımcıların yüzde 36'sı, Almanya'yla İtalya'dakilerin yüzde 32'si ve İngiltere'dekilerin yüzde 31'i, ülkelerinin sağlık bakanlığının aşının risklerini gizlemek için ilaç şirketleriyle birlikte çalıştığını söyledi.

Hükümetlerin yurttaşları "kontrol etmek ve izlemek" için krizden yararlandığını düşünen kişilerin oranı Fransa'da yüzde 42, İngiltere'de yüzde 41, İtalya'da yüzde 40 ve Almanya'da 39 oldu.

İngiltere'de anketi yanıtlayanların yüzde 80'i, koronavirüs aşısı yaptırdığını veya yaptıracağını söyledi. Bu oran İtalya'da yüzde 76 ve Almanya'da yüzde 66 olurken, Fransa'da yüzde 49'a kadar düştü.

Son olarak katılımcıların yüzde 54'ü aşılar veya virüs hakkında yeterli bilgisi bulunmadığını, yüzde 25'i aşıların etkisiz kalacağını düşündüğünü söyledi.

KORONAVİRÜS VE KOMPLO TEORİLERİ

Koronavirüsün ilk çıktığı günden bu yana birçok komplo teorisi ortaya atıldı. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi bu iddiaların çoğu asılsız. Tekno 'on' yazı dizimizin 16. bölümünde, koronavirüs ile ilgili orta atılan 10 komplo teorisini incelemiştik. İlgili içeriğimize aşağıdan ulaşabilirsiniz.