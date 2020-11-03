Koronavirüs, okyanusları da tehdit etmeye başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle artan tek kullanımlık maske, eldiven ve kağıt mendiller okyanuslara karışarak kirliliğe yol açtı.

Sofra tuzundan içme suyuna kadar aklınıza gelebilecek birçok yiyecek ve içecekte karşımıza çıkan mikro-plastikler, okyanuslar için büyük bir tehdit.

Ancak koronavirüs döneminde insanlar bu tehdidi daha da artırmaya başladı. Çünkü son zamanlarda yoğun bir şekilde kullanılan maske, eldiven ve diğer tıbbi atıklar okyanuslara karışıyor.

62 BİN TIBBİ ATIK TOPLANDI

Dünyanın en büyük gönüllülük çalışması olan Uluslararası Kıyı Temizleme etkinliği eylül ayında düzenlendi ve 76 ülkeden katılan gönüller, tek kullanımlık maskeler ve eldivenler de dahil olmak üzere toplam 62 bin 210 tıbbi atığı topladı.





Çevre Bilimi ve Teknolojisi adlı bilimsel dergi ise salgın sırasında her ay 129 milyar tek kullanımlık yüz maskesi ve 65 milyar eldiven kullanıldığını tahmin ettiklerini açıkladı.

ATIK SAYISI BALIK SAYISINI GEÇECEK

Dünya Ekonomik Forumu, 2050 yılına kadar okyanuslarda ağırlık olarak balıktan daha fazla plastik olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Kaliforniya merkezli, okyanusları ve plajları korumaya odaklanan bir sivil toplum kuruluşu olan Surfrider Vakfı’nın CEO’su Chad Nelsen, "Okyanuslardaki plastik atıkların yüzde 80 kadarı karadan geliyor. Sokakta gördüğünüz her maske veya eldiven, büyük olasılıkla okyanusa gidecek.

"FELAKET YAŞANABİLİR"

İnsanlar bu mavi maskelerin ve eldivenlerin içinde plastik olduğunun farkında olmayabilir. Endişelenmez veya dikkatli olmazsak, bu durum okyanuslar için büyük bir felaket haline gelebilir." ifadelerini kullandı.

Dünyada plastik tüketimi ve buna bağlı olarak plastik atıklar giderek artıyor. Bilim insanları, mevcut eğilimin sınırlanması halinde dahi 2040 yılında dünyada karalar ve denizlerdeki plastik atık miktarının 710 milyon tona ulaşacağını tahmin ediyor.