Koronavirüs vakalarını tespit etmek için Google arama verileri kullanılabilir

İngiltere’de yapılan bir araştırma, Google’da yapılan aramaların koronavirüs vakalarını tespit etmek için kullanılabileceğini gösterdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle internet kullanımı oldukça artmış durumda. Ayrıca salgın döneminde belirtileri olan kullanıcılar, bu belirtilerin neye işaret ettiği hakkında sık sık Google'a başvuruyor.

İngiltere’de yer alan College London Üniversitesi’nden araştırmacılar; ABD, İtalya, İngiltere Avustralya ve Güney Afrika da dahil olmak üzere, pek çok ülkede hastalığın yaygınlığı hakkında fikir edinmek için Google aramalarına dayalı bilgisayar modelleri oluşturdu.

Araştırmacılar, Google’daki “koku kaybı”, “ateş” ve “öksürük”gibi koronavirüs semptomlarının arama sıklığıyla, vaka sayısı ve ölü sayısı arasında paralellik olduğunu tespit etti.

SALGIN GÜNLER ÖNCESİNDEN TAHMİN EDİLEBİLİR

Araştırma sonucunda, çeşitli ülkelere göre Google verilerinin, olası bir salgını 16,7 ile 22,1 gün öncesinden tahmin edebileceği ortaya çıktı.





HAYAT KURTARABİLİR

Bilim insanları, online arama motorlarından gelen verilerinin koronavirüs ve diğer bulaşıcı hastalıklarının seyri için kullanılması gerektiğini vurgulayarak, oluşturdukları modelin erken uyarı niteliğinde olduğunu ve böylelikle birçok hayatın kurtulabileceğini söylüyor.

London College Üniversitesi araştırmacıları, salgını izlemek amacıyla bulguları haftalık olarak İngiltere Sağlık Enstitüsü ile paylaştıklarını belirtiyor.

Çalışmaya katılan Profesör Michael Edelstein, "Koronavirüs salgını gibi sağlıkla ilgili acil durumlarla mücadele için en iyi şansımız, olabildiğince erken tespit yapmaktır. İnternetteki arama faaliyetini analiz etmek gibi yenilikçi yaklaşımlar kullanmak, salgınları erken tespit etmenin en iyi yoludur." ifadelerini kullandı.