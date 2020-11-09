Koronavirüsten Uber'e ağır darbe: 5,8 milyar dolar zarar

Koronavirüsten Uber'e ağır darbe: 5,8 milyar dolar zarar

2020'nin ilk üç çeyreğine dair bilançosunu açıklayan Uber, bu dönemde 5,8 milyar dolar kaybettiğini duyurdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle büyük şirketler oldukça ağır faturalar ödemişti.

Pandemiden olumsuz etkilenen şirketlerden birisi olan araç çağırma uygulaması Uber, bu senenin ilk üç çeyreğine dair bilançosunu açıkladı.

5,8 MİLYAR DOLAR ZARAR

İnsanların evlerine kapandığı ilk üç çeyreklik dönemde Uber, 5,8 milyar dolar rekor zarar ettiğini açıkladı.

Aynı dönemde 3,1 milyar dolar gelir açıklayan şirketin gelirleri, bir önceki döneme göre yüzde 18 azaldı.

Uber'in ulaşım gelirlerinde toplamda yüzde 53’lük bir düşüş yaşanırken, gıda kuryeliği yapan diğer departmanın faaliyetlerinde koronanın etkisiyle yüzde 125’lik artış yaşandı.

