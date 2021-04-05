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    Koronavirüsün NASA'ya maliyeti açıklandı: 3 milyar dolar

    NASA, koronavirüs döneminde yaşanan aksaklıklar nedeniyle şimdiye kadar ve gelecekte toplam 3 milyar dolarlık zarar bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2021 - 15:00
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    Koronavirüsün NASA'ya maliyeti açıklandı: 3 milyar dolar

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok şirket oldukça zor durumda kaldı.

    Salgın döneminde evden çalışma sistemine geçen ve bazı önemli görevlerini ertelemek zorunda kalan NASA, bu süreçte oldukça zarar etti.

    NASA Denetim Ofisi'ndeki yetkililer, pandemi nedeniyle ajansın uğradığı zararın büyüklüğü hakkında bilgi verdi.

    3 MİLYAR DOLARLIK ZARAR

    Yapılan açıklamaya göre NASA'nın şu andaki ve gelecekteki kayıplarının toplamı 3 milyar doları buluyor.

    Paylaşılan bilgilere göre, pandemi nedeniyle en çok etkilenen NASA projeleri James Webb Uzay Teleskobu, Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu ve SLS roketi oldu.

    Ortaya çıkan zararın 1,6 milyar dolarlık kısmının ise 30 büyük program ve projedeki aksamalardan kaynaklandığı bilgisi paylaşıldı.

    NASA

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