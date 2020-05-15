Koronaya rağmen karbondioksit seviyeleri rekor düzeyde arttı

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), geçen hafta karbondioksit seviyelerinin sert bir şekilde yükseldiğini açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle birçok bölgede uygulanan karantina uygulamaları, bölgesel olarak hava kalitesini artırsa da küresel raporlar tam tersini gösteriyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), karbondioksit seviyelerinin keskin biçimde yükseldiğini gösteren verileri yayınladı.

1958'DEN BERİ EN YÜKSEK YOĞUNLAŞMA

Amerikan kuruluşuna göre, Hawaii’deki Mauna Loa Gözlemevi’nde kaydedilen aylık ortalama karbondioksit yoğunlaşması, Nisan 2019’daki 413,33 ppm’e (milyonda bir birim) kısayla bu yıl 416,21 ppm oldu.

Bu, kayıtların tutulmaya başladığı 1958’den bu yana en yüksek yoğunlaşma olarak kayıtlara geçti. 10 yıl önce ise bu rakam 393.18 olarak hesaplanmıştı.

YILLIK ARTIŞ HIZI DA YÜKSELDİ

Verilere göre, karbondioksit yoğunluğu sadece yükselmekle kalmıyor, aynı zamanda da hızlanıyor. 1960’lı yıllarda, bir yıllık artış ortalama 0,9 ppm'di, bu artış son on yılda yıllık ortalama 2,4 ppm’e yükseldi.

İklim bilimcilerİ, koronavirüs pandemisinin hava kirliliğinin azalmasına neden olabileceğini, ancak yapısal değişiklik olmadan bu azalmanın kısa ömürlü olacağını söylüyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), pandeminin yıl başından bu yana endüstriyel faaliyetlerin yanı sıra, hava ve karayolu seyahatinde azalmaya yol açmasına rağmen, elektrik kullanımının azalmadığını açıklamıştı.

Küresel elektrik enerjisinin neredeyse üçte ikisi, ana kaynağı kömür olan fosil yakıtlardan oluşuyor.