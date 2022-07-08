Kredi kartı bilgilerini çalan 4 Android uygulama

Google Play Store'da, kredi kartı bilgilerini çalan 4 adet Android uygulaması tespit edildi.

Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz.

Kötü niyetli kişiler, bu zararlı yazılımları kullanarak kullanıcıların önemli bilgilerini ele geçirebiliyor.

Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da özellikle Android işletim sistemi hala risk altında.

Kart bilgilerini çalan virüs tespit edildi

Fransa merkezli mobil güvenlik şirketi Pradeo Security, yayınladığı raporda toplamda 100 binden fazla indirilen 4 tane Android uygulamasında virüs tespit ettiğini duyurdu.

Siber güvenlik uzmanları, kullanıcıları vakit kaybetmeden söz konusu uygulamaları cihazlarından kaldırılması konusunda uyarıyor.

Joker trojanına sahip dört Android uygulaması Google Play Store’dan kaldırılsa da önceden indirmiş olan kullanıcılar için tehlike halen devam ediyor.

Virüs tespit edilen 4 uygulama şu şekilde: