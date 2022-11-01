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    Kredi kartı bilgilerini çalan 5 Android uygulama

    Google Play Store'da, kredi kartı bilgilerini çalan 5 adet Android uygulama tespit edildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 09:49
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    Kredi kartı bilgilerini çalan 5 Android uygulama

    Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz.

    Kötü niyetli kişiler, bu zararlı yazılımları kullanarak kullanıcıların önemli bilgilerini ele geçirebiliyor.

    Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da özellikle Android işletim sistemi hala risk altında.

    Kart bilgilerini çalan virüs tespit edildi

    Yayınlanan bir rapora göre, yüz binlerce kez indirilen 5 Android uygulamada zararlı yazılım tespit edildi.

    Kullanıcıların kredi kartı bilgileri çalan uygulamalar Google Play Store’dan kaldırılsa da önceden indirmiş olan kullanıcılar için tehlike halen devam ediyor.

    google

    Uygulamalar, normal bir şekilde telefona yüklendikten bir süre sonra, kullanıcıya güncelleme bildirimi gönderiyor.

    Bu bildirime dokunan kullanıcılar, sahte Google Play Store güncelleme sayfasına gidiyor. Uygulama, güncelleniyor gibi görünerek zararlı yazılımı telefonunuza yüklüyor.

    Virüs tespit edilen 5 uygulama şu şekilde:

    • Recover Audio, Images & Videos
    • Codice Fiscale 2022
    • Zetter Authentication
    • File Manager Small, Lite
    • My Finances Tracker

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