Kredi kartı fotoğraflarını WhatsApp'ta paylaşanlara uyarı

Ödeme süreçlerinde dijitalleşmenin yaygınlaştığına dikkat çeken uzmanlar, WhatsApp üzerinden kredi kartı fotoğraflarını paylaşanları uyarıyor.

Online tahsilat, link, SMS veya e-posta aracılığıyla ödeme gibi yöntemler son zamanlarda oldukça yaygınlaştı.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ise artık ürün satışı için her zamankinden daha fazla kullanılıyor.

Ödüyo Genel Müdürü Erman Yapıcı, WhatsApp sohbetleri gibi yollar tercih edenlerin finansal bilgilerinin tehlikede olabileceği konusuna dikkat çekti.

DHA'da yer alan habere gör yapıcı, “Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) satış, finans ve muhasebe ekiplerinin iletişimi için oluşturulan anlık mesajlaşma uygulaması gruplarında kredi kartı fotoğraflarını paylaşmak gibi bir hataya sıklıkla düşüyor.

"Kart bilgileri tehlikede"

Kredi kartının POS cihazının yanında bulunmaması durumunda tercih edilen bu yöntem, işletmelerin kredi kartı bilgilerini tehlikeye atıyor.” dedi.

İşletmelerin bayilerinden, abonelerinden veya müşterilerinden taksitli veya tek çekim kredi kartı tahsilatı yapmak için kredi kartı fotoğraflarını online sohbet kanalı üzerinden paylaştığında bilgileri görmemesi gereken çalışanların da kart bilgilerine erişebildiğini hatırlatan Yapıcı, “Cüzdanımızı kaybettiğimizde, çalınma riskine karşın tüm kartlarımızı iptal ettiririz.

CVC ve son kullanma tarihi gibi bilgilerin üçüncü tarafların eline geçmesi, kartımızın çalınmasıyla eşdeğer bir konumda duruyor. Bu noktada kartların ön ve arka yüzlerinin fotoğrafları çok sayıda kişinin erişebileceği biçimde ikinci kişilerle paylaşıldığında, çalınma risklerine kapı aralanıyor.

Böyle olunca hem müşterinin hem de şirketin finansal güvenliği tehlikeye giriyor." ifadelerini kullandı.