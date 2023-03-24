Büyük kripto borsası Binance'te şok durdurma! İşte işlemlerin askıya alınma nedeni

Haber Merkezi
İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binancei şu sıralar bazı sorunlar yaşıyor.
Spot işlemleri etkileyen bir sorun oluştuğunu açıklayan Binance, tüm spot işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamada, "Tüm spot işlemler halihazırda geçici olarak durdu, sorunu mümkün olan en kısa zamanda çözmek için çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Binance CEO'sundan açıklama
Binance CEO'su CZ ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
İlk analiz, eşleştirme motorunun takip eden bir stop emrinde bir hatayla karşılaştığını gösteriyor (garip bir hata). İyileşiyor.
Tahmini 30-120 dakika arası sürebilir. Para yatırma ve çekme işlemleri bir SOP (standart işletim prosedürü) olarak duraklatılmıştır.