Büyük kripto borsası Binance'te şok durdurma! İşte işlemlerin askıya alınma nedeni Kripto borsası Binance, spot işlemleri etkileyen bir sorun nedeniyle işlemleri durdurduğunu açıkladı.

Haber Merkezi

İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binancei şu sıralar bazı sorunlar yaşıyor.

Spot işlemleri etkileyen bir sorun oluştuğunu açıklayan Binance, tüm spot işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Tüm spot işlemler halihazırda geçici olarak durdu, sorunu mümkün olan en kısa zamanda çözmek için çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Binance CEO'sundan açıklama