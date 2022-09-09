Petrol
90.61
1.64%
Euro
18.4429
1.17%
Dolar
18.2406
0.10%
Altın
1.013
1.21%
Borsa
3521
2.43%
Bitcoin
380.586
7.73%
BTXN Coin
5.27
5.40%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Kripto dolandırıcıları, iPhone 14'ü hedef aldı

    Kripto para dolandırıcıları, sosyal medya üzerinden kurbanlarını avlamak için Apple'ın tanıtım etkinliğini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2022 - 11:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kripto dolandırıcıları, iPhone 14'ü hedef aldı

    iPhone 14 modelleri, Apple'ın birkaç gün önce düzenlediği etkinlikte resmi olarak tanıtıldı ve yeni modeller, önümüzdeki günlerde satışa çıkacak.

    Geçtiğimiz yıl düzenlenen iPhone 13 etkinliğinde, Apple'ın canlı yayınını taklit ederek kullanıcılardan kripto para isteyen dolandırıcılar, bu yıl da aynı yöntemi uyguladı.

    Dolandırıcılar, canlı yayında Apple CEO’su Tim Cook’un 2018’de CNN’e verdiği bir röportajı kullandı.

    Videonun çok sayıda kullanıcıya ulaşılabilmesi amacıyla başlık ve açıklama kısmında Apple ile ilgili birçok anahtar kelimeye yer verildi.

    Sahte yayını 70 bin kişi izledi

    Apple’ın etkinliği sırasında YouTube üzerinden açılan "Apple Event Live. Ceo of Apple Tim Cook: Apple & Metaverse in 2022” başlıklı sahte yayını yaklaşık 70 bin kişi izledi.

    apple

    Yayındaki Ethereum ve Bitcoin web sitelerine giden izleyiciler, Apple ile ilgisi olmayan sahte sitelere yönlendirildi.

    Söz konusu web siteleri ise para kazanma vaadiyle kullanıcılardan kripto para cüzdan bilgilerini talep etti ve daha sonra bu cüzdanlardaki kripto paralar çekildi.


    İlginizi Çekebilir

    'Enflasyonla mücadeleye güçlü şekilde bağlıyız'
    Ekonomi

    'Enflasyonla mücadeleye güçlü şekilde bağlıyız'

    Ünlü iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!
    Tesla

    Ünlü iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!

    Evlat nöbetindeki anne: HDP'ye bakanlık verilmesini kabul etmiyoruz
    Gündem

    Evlat nöbetindeki anne: HDP'ye bakanlık verilmesini kabul etmiyoruz

    Görüş Bildir