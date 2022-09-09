Kripto dolandırıcıları, iPhone 14'ü hedef aldı

Kripto para dolandırıcıları, sosyal medya üzerinden kurbanlarını avlamak için Apple'ın tanıtım etkinliğini kullandı.

iPhone 14 modelleri, Apple'ın birkaç gün önce düzenlediği etkinlikte resmi olarak tanıtıldı ve yeni modeller, önümüzdeki günlerde satışa çıkacak.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen iPhone 13 etkinliğinde, Apple'ın canlı yayınını taklit ederek kullanıcılardan kripto para isteyen dolandırıcılar, bu yıl da aynı yöntemi uyguladı.

Dolandırıcılar, canlı yayında Apple CEO’su Tim Cook’un 2018’de CNN’e verdiği bir röportajı kullandı.

Videonun çok sayıda kullanıcıya ulaşılabilmesi amacıyla başlık ve açıklama kısmında Apple ile ilgili birçok anahtar kelimeye yer verildi.

Sahte yayını 70 bin kişi izledi

Apple’ın etkinliği sırasında YouTube üzerinden açılan "Apple Event Live. Ceo of Apple Tim Cook: Apple & Metaverse in 2022” başlıklı sahte yayını yaklaşık 70 bin kişi izledi.

Yayındaki Ethereum ve Bitcoin web sitelerine giden izleyiciler, Apple ile ilgisi olmayan sahte sitelere yönlendirildi.

Söz konusu web siteleri ise para kazanma vaadiyle kullanıcılardan kripto para cüzdan bilgilerini talep etti ve daha sonra bu cüzdanlardaki kripto paralar çekildi.