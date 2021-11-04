Kripto dünyasında sanat: NFT nedir ve ne vadediyor

Kripto dünyasında sanat: NFT nedir ve ne vadediyor

Her geçen gün başka bir yenilik sunan kripto para dünyası, sanat eserlerinin dijitalleştirildiği NFT, yani "değiştirilemez jeton"ları ortaya çıkardı. Peki NFT nedir? Sizler için detayları anlattık.

Blockchain teknolojisi, kripto paraların ardından ekonomi dünyası ile sanatı da birleştirdi.

Son günlerde sıkça adından bahsettiren "Non-fungible token" (NFT), Türkçe anlamıyla "değiştirilemez jetonlar", eşşiz olma özellikleriyle dikkat çekiyor.

Dijital ortamdaki eserlerin milyon dolarlara alıcı bulması, yatırımcıların gözünü NFT dünyasında çevirmesine neden oldu.

Özellikle koleksiyonerlerin ilgisini çeken NFT’ler, yerli ve yabancı ünlü isimlerin de gelir kapısı olmaya başladı bile.

Kripto para dünyasında bir sanat çağı başlattığı düşünülen NFT pazarına komedyen Cem Yılmaz da giriş yaptı.

Opensea platformundan ilk NFT’sini satan Yılmaz, şu ana kadar 45 NFT’sine alıcı buldu. Yılmaz bu satışlardan 2 milyon 940 bin lira gelir sağladı.

Peki NFT nedir, yatırımcılarına ne vadediyor ve hangi eserler NFT olabilir? Detayları sizler için anlattık...

Kripto dünyasında sanat: NFT nedir ve ne vadediyor VİDEO