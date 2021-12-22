Kripto para dünyasında bir saldırı daha: 30 milyon dolar çalındı

Kripto para dünyasında bir saldırı daha: 30 milyon dolar çalındı

Yatırımcılara çeşitli değerlendirme seçenekleri sunan Grim Finance, saldırıya uğradı. Yaklaşık 30 milyon doların çalındığı belirtildi.

Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen ve yükselişini sürdüren kripto para piyasaları, hackerları da harekete geçirdi.

Geçtiğimiz aylarda hackerlar, blok zinciri platformu Poly Network’ün sistemlerine sızarak milyonlarca dolar değere sahip Ethereum ve diğer kripto paraları çalmıştı.

Japonya merkezli kripto para borsası Liquid de benzer bir saldırıda 100 milyon dolar kaybetmişti.

Geçtiğimiz haftalarda Bitmart borsasından 200 milyon dolar, AscendEX borsasından 80 milyon dolar, BZX platformundan 55 milyon dolar ve BadgerDAO platformundan 120 milyon dolar çalan hackerlar, duracak gibi görünmüyor.





YENİ SALDIRIDA 30 MİLYON DOLAR ÇALINDI

Grim Finance yatırım protokolü, farklı bir yöntemle saldırıya uğradı ve hackerlar, 30 milyon dolarlık fon çaldı.

Protokolün havuz kontratlarında açık bulan saldırganlar tek bir varlık yatırma işlemi yaparken, bunu sisteme 5 yatırma işlemi gibi tanıttı.

Daha sonra hackerlar, çaldıkları kripto paraları farklı adreslere dağıttı. Yapılan incelemelerde; bir adreste 1.2 milyon dolarlık Bitcoin, diğer bir adreste 1.7 milyon dolarlık BOO, başka bir adreste ise ise 13 bin 700 dolar değerinde FTM tespit edildi.

Uzmanlar, platformun kullanıcıya çok fazla ayrıcalık tanıdığını ve bu nedenle havuz kontratlarına giriş konusunda bir koruma programı uygulamadığını belirtiyor. Zarara uğrayan kullanıcılar ise zararın şirket tarafından karşılanmasını istiyor.