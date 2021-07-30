Kripto para kullanıcı sayısı 221 milyonu aştı

Crypto.com tarafından yapılan bir araştırmaya göre, kripto para kullanıcılarının sayısı 221 milyona ulaştı.

Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan kripto paralar, son zamanlarda oldukça popüler hale geldi.

Bitcoin başta olmak üzere birçok ülkede tartışma konusu olan kripto paraların kullanıcı sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

İKİ KATTAN FAZLA ARTTI

Crypto.com tarafından yapılan araştırmaya göre, ocak ayında 106 milyon olan kripto paraların kullanıcı sayısı, haziranda 221 milyona yükseldi ve iki kattan fazla arttı.

Nisan ayında kullanıcı sayısı 142 milyon olan kripto paralar, mayısta adeta patlama yaşadı ve bu rakam 200 milyon kullanıcıya yükseldi.





El Salvador gibi ülkelerin doğrudan kripto parayı resmi para birimleri olarak kabul etmesi, PayPal'ın ABD'de kripto hizmeti sunmaya başlaması, Tesla ve Mastercard gibi kurumların kripto para ile ödeme kabul etmesi gibi olumlu etkenler, daha fazla kullanıcının piyasaya girmesini sağladı.

Ancak yine de Çin'in madencilere savaş açması ve kripto paralara yasak getirmesi, piyasalarda dalgalanmalara neden oluyor.

Özellikle Bitcoin'in 60 bin dolarlardan 30 bin dolar bandına gerilemesi, birçok yatırımcıyı korkutmuştu.