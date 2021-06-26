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    Kripto para madenciliği için makine üreten Çinli Bitmain, satışları durdurdu

    Kripto para madenciliği makineleri üreten Çinli şirket Bitmain, ürünlerinin satışını durdurduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2021 - 12:09
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    Kripto para madenciliği için makine üreten Çinli Bitmain, satışları durdurdu

    Son aylarda kripto para madencilerine adeta savaş açan Çin, harcanan enerji nedeniyle madencileri ülkeden kovmaya başladı.

    Çin'den gelen olumsuz haberler nedeniyle, son günlerde kripto para piyasasında durgunluk yaşanıyor.

    Kripto para madenciliği makineleri üreten Çinli şirket Bitmain, Çin hükümetinin Bitcoin madenciliği yasağını takiben, satış baskısını hafifletmeye yardımcı olmak için ürünlerinin satışını askıya aldığını açıkladı.

    Bitmain ayrıca ABD, Kanada, Avustralya, Rusya, Kazakistan ve Endonezya gibi ülkelerde “kaliteli” güç kaynakları aradığını söyledi.

    Kripto para madenciliği için makine üreten Çinli Bitmain, satışları durdurdu #1

    GLOBAL ÇAPTA SATIŞLAR DURDURULDU

    Çin Devlet Konseyi, finansal riskleri geriletmek amacıyla mayıs ayı sonlarında Bitcoin ticareti ve madenciliğini tamamen bitirmeye karar verdi.

    Yasağın ardından, birçok Çinli kripto para üreticisi makine satmaya ve işi bırakmaya başladı.

    Bitmanin yaptığı açıklamada, “Sektörün sorunsuz dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla Antminer makinalarımızın satışını global olarak askıya aldık.” dedi.

    UCUZ ELEKTRİK VEREN ÜLKE ARAYIŞINDA

    Bitmain açıklamasında, ucuz elektrik aradığını ve bu arayışın Beyaz Rusya, İsveç, Norveç, Angola ve Kongo gibi ülkeleri içerdiğini belirtti. Bitmain kripto para madenciliği yapan cihazlar arasında en kârlılarından biri olarak anılıyor.

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