Kripto para platformu Coinbase, bugün ABD borsasına girecek: İşte bilmeniz gerekenler

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase, bugün teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu New York özel borsası Nasdaq'da listelenmeye başlayacak.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase, New York özel borsası Nasdaq'a giriş yapmak için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) şubat ayında başvuru yapmıştı.

Şirket, yeni hisselerin satıldığı geleneksel bir halka arzdan ziyade, halihazırda var olan hissedarlarının hisselerini satabileceği bir halka arz gerçekleştirecek.

Coinbase'in Nasdaq'da bu akşam saatlerinde listelenmesi bekleniyor.

DEĞERİ 65.3 MİLYAR DOLAR

Coinbase'in kote olmak için başvurduğu Nasdaq borsası, şirkete hisse başına 250 dolar değerini referans olarak gösterdi. Bu da Coinbase'in 65.3 milyar dolar değerinde olduğu anlamına geliyor.

Coinbase hisseleri, Nasdaq'da COIN sembolüyle listelenecek. Nasdaq'ın toplayacağı satış ve satın alma emirleri, hisse senedinin halka açılış fiyatını belirleyecek. Coinbase böylece borsaya açılan ilk kripto para borsalarından biri olacak.

2012 yılında kurulan Coinbase, 2020 yılında 1.27 milyar dolar gelir sağladı. Net gelirleri 322 milyon dolar olarak açıklanan şirketin işletme harcamaları da 869 milyon dolar olarak gösteriliyor.

BİLMENİZ GEREKENLER

Coinbase, Nasdaq’ta COIN koduyla listelenecek. Ayrıca COIN hisselerinin token'laştırılmış versiyonu, Binance aracılığıyla alınıp satılabilecek. Ancak bu alım satım işlemleri Türkiye'yi kapsamıyor.

Şirketin bugün borsaya gireceği bilinse de işlemlerin tam olarak saat kaçta açılacağı bilinmiyor. Eylül ayında, Coinbase’e benzer şekilde borsaya giren Palantir Technologies için işlemler, TSİ 20.30'da başlamıştı.

Delphi Digital’ın hesaplarına göreyse şirketin değeri 160 milyar ile 230 milyar dolar aralığına çıkabilir.

Scenic Advisement CEO’su Barrett Cohn, Coinbase’in ilk işlem gününde biraz düşüş görebileceğini, ancak kısa süre sonra yukarı yönlü büyümeye başlayacağını söyledi.