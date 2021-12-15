Kriz büyüyor: 6 kadın çalışan daha Tesla'ya taciz davası açtı

Bir aydan kısa süre içerisinde Tesla, 8. kez bir kadın çalışan tarafından dava edildi. Bu sefer 6 farklı çalışan, yine fabrikalardaki cinsel taciz olayları nedeniyle mahkemenin yolunu tuttu

Geçtiğimiz haftalarda Tesla'nın Kaliforniya'daki Fremont fabrikasında çalışan bir işçi olan Jessica Barraza, gece vardiyasında çalıştığını ve iş arkaşları ve amirleri tarafından sürekli olarak sözlü ve fiziksel tacize uğradığını söyleyerek dava açmıştı.

Yine aynı fabrikada montaj hattında çalışan Erica Cloud, Kaliforniya mahkemesine yaptığı başvuruda aralarında eski yöneticisinin de olduğu kişilerin “düzenli olarak” tacizine uğradığını söylemişti

6 KADIN DAHA TACİZ DAVASI AÇTI

The Washington Post'un haberine göre; Tesla'nın Kaliforniya'daki Fremont fabrikasında ve servis merkezinde çalışan altı kadın daha şirkete dava açtı.

Alameda County'deki Kaliforniya Yüksek Mahkemesi'ne başvuran çalışanlar, ilk 2 davadakine benzer taciz olayları yaşadıklarını söyledi.

TESLA FABRİKASINDA TACİZ SKANDALI BÜYÜYOR

Altı kadın, erkek iş arkadaşlarının sık sık vücutlarına veya kıyafetlerine yönelik müstehcen yorumlar yaptığını, ayrıca ıslık çalma ve uygunsuz dokunma gibi taciz edici davranışlarda bulunduklarını belirtiyor.

Üstelik mahkeme kayıtlarına göre bazı kadınlar, vücutlarını gizlemek için daha kalın ve bol giysiler giymeyi bile denedi.

Davacı çalışanlardan Jessica Brooks, tacizden kaçmak için beline bir gömlek bağladığını ve çalışırken kutularla barikat oluşturduğunu söyledi.

Brooks, konuyu insan kaynaklarına bildirdiğini, ancak yalnızca farklı bir çalışma alanına taşındığını söyledi.

Bu durumu defalarca insan kaynakları ekibine bildirmelerine rağmen herhangi bir geri dönüş almadıklarını söyleyen kadınlar, aynı zamanda yöneticilerin de benzer davranışlar sergilediğini iddia ediyor.

Başka bir kadın çalışan Eden Mederos, Model Y duyurulduktan sonra "her şeyin daha da kötüye gittiğini" söyledi. Çünkü Tesla'nın ürettiği Model S, Model 3, Model X ve Model Y araçları, birleştiğinde "S3XY" kelimesini oluşturuyor.

Elon Musk, daha önce de "S3XY" kelimesini içeren birkaç tweet atmıştı.

Davacı çalışanların ortak avukatı David A. Lowe, "Elon Musk'ın kadın bedenleri hakkında müstehcen bir yorumda bulunması veya suistimal bildiren çalışanlara alay etmesi, şirketin tutumunu yansıtıyor." dedi.

Geçen ay bir federal mahkeme, Fremont fabrikasında bir çalışanın ırkçı tacize ve ayrımcılığa maruz kaldığını tespit etmiş, Tesla'nın çalışana yaklaşık 137 milyon dolar ödemesine karar vermişti.

