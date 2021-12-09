Kronolojik sıralama Instagram'a geri geliyor

Instagram CEO'su Adam Mosseri, 2016'da kaldırılan "gönderilerin kronolojik olarak sıralanması" özelliğinin geri geleceğini duyurdu.

Geçtiğimiz haftalarda eski Facebook çalışanı Fances Haugen’un sızdırdığı bilgiler oldukça ses getirmişti.

Şirket içinde yapılan bir araştırmada, Instagram’ın çocukların ve gençlerin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkisinin ortaya çıkması, denetleyici kurumların baskısını artırmasına neden oldu.

Instagram CEO'su Adam Mosseri, Senatör Richard Blumenthal liderliğindeki bir alt komite duruşmasına katıldı ve ifade verdi.

Mosseri, senatörlere gelecek yıl için uygulamanın yapmayı planladığı değişiklikleri ve yenilikleri anlattı.

KRONOLOJİK SIRA GERİ GELİYOR

Bu yeniliklerden en dikkat çekeni ise 2016 yılında kaldırılan kronolojik sıralamanın geri gelecek olması.

2016 yılına kadar Instagram, ana akışta en son paylaşılan gönderiler en üstte olacak şekilde tarihe göre sıralıyordu.

Şu anda Instagram etkileşime dayalı bir sıralama sunuyor. Uygulama; içeriği, kullanıcıların bu gönderilerle etkileşime girme olasılığına göre sıralıyor.

Instagram’ın etkileşime dayalı sıralama özelliği, şu ana kadar oldukça eleştirilmişti. Çünkü bu özellikle birlikte, ana akışta tıklama tuzağı makaleler veya okuyucuların dikkatini çekmek isteyen haber kuruluşları sıkça gösteriliyor.

Hatta etkileşime dayalı sıralamaların şiddet içeren, zehirli, yanlış ve politik olarak bölücü içeriğe öncelik verdiği de tespit edildi.

Ancak çok yakında şirket, bu sistemden vazgeçip gönderileri yeniden tarihe göre sıralayacak. Bu özelliğin ne zaman geleceği sorusuna da yanıt veren Instagram CEO'su, "Keşke size belirli bir tarih verebilseydim, ama şu anda önümüzdeki yılın başlarını hedefliyoruz.” dedi.