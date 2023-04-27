Kuasarların ateş alarak parlamasının sırrı çözüldü Astronomlar, evrendeki en güçlü ve parlak varlıklar olan kuasarların, ateş alarak parlamasının gizeminin çözüldüğünü açıkladı.

AA & Ensonhaber

Günümüzde bile hala gizemini korumaya devam eden kuasarlar, aşırı parlaklığa ve kütleye sahip gök cisimleri olarak karşımıza çıkıyor.

İlk yapılan araştırmalar, kuasarların evrenin ilk oluşum zamanından kalan galaksiler olduğunu gösteriyordu.

Kuasarlar genel olarak Dünya'mızdan 3 milyar ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Gökyüzünde görünen en parlak kuasar ise bize 33 milyar ışık yılı uzaklıkta olmasına rağmen oldukça parlak görünüyor.

Bilim insanları büyük bir sırrı çözdü

Astronomlar, evrendeki en güçlü ve parlak varlıklar olan kuasarların, ateş alarak parlamasının gizeminin çözüldüğünü açıkladı.

Irishexaminer’ın haberine göre, İngiltere’nin Sheffield ve Hertfordshire üniversitelerinden astronomlar, İspanya’nın La Palma adasındaki Isaac Newton Teleskobu’ndan gelen verileri inceledi.

Kuasarların alev alarak parlamasının gizeminin çözüldüğü kaydedilen araştırmada, bunun sebebinin, çok güçlü enerjilere sahip galaksilerin birbirlerine çarparak birleşmesi sırasında yaşanan bir olay olduğu belirtildi.

Astronomlar, 48 kuasar ve onlara ev sahipliği yapan galaksilerle ilgili gözlemlerini, kuasar içermeyen 100'den fazla galaksinin gözlemleri ile karşılaştırdı.

Kuasarlara ev sahipliği yapan galaksilerin diğer galaksilerle etkileşime girme veya çarpışma olasılığının yaklaşık üç kat daha fazla olduğu sonucuna varıldı.

Araştırmada, galaksiler çarpıştığında, gazların kara deliğe doğru sürüklenerek burada emildiği ve ardında "radyasyon şeklinde olağanüstü miktarda enerji açığa çıkararak fenomen olan kuasar patlamalarına" neden olduğu belirtildi.

Kuasarlar ilk olarak 60 yıl önce keşfedilmelerine rağmen bu kadar güçlü bir aktivitenin nasıl üretilebildiği bilinmiyordu.