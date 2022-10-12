Küçük ekranlı TV'lere büyük zamlar yolda

Çinli LCD panel üreticileri, önümüzdeki yıl 32 inç TV panellerinin fiyatlarını yükseltmeye hazırlanıyor.

Aylar önce otomotivde başlayan küresel çip tedarik sorunları, günümüzde birçok sektöre sıçramış durumda.

Özellikle tüketici elektroniğinde yaşanan küresel sorunlar, fiyat artışını da beraberinde getiriyor.

Çinli LCD panel üreticileri önümüzdeki yıl 32 inç TV panellerinin fiyatlarını yükseltmeyi düşünüyor ve bu da talebin zayıf kalması nedeniyle nihai pazar için belirsizlikler yaratabilir.

Kaynaklar, çip krizinin yoğun bir şekilde yaşanması nedeniyle ekran sürücülerinde ve panellerinde sıkıntının devam edeceğini düşünüyor.

Yeni zamlar gelebilir

Bu da önümüzdeki dönemde televizyon fiyatlarının yükselişini sürdürmesi anlamına geliyor.