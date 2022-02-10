Kullanıcı verilerini en çok paylaşan sosyal medya uygulamaları

Kullanıcı verilerini en çok paylaşan sosyal medya uygulamaları

Yeni yapılan bir araştırmada, kullanıcı verilerini en çok paylaşan sosyal medya platformları belli oldu. Zirvede ise çok tanıdık bir isim var.

Hangi şirketin hakkımızda daha çok şey bildiğini keşfetmek için, dünyanın en büyük markalarının hangi kişisel verileri izlediği analiz edildi.

Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından bazıları ve sizden aldıkları veriler derlenerek, kimliğinizi en çok kullanan şirketler belirlendi.

Şirketlerin toplayabileceği veri türleri; adınız, doğum tarihiniz ve e-posta adresiniz olabileceği gibi; evcil hayvanlarınız, hobileriniz, boyunuz, kilonuz ve hatta neler yapmaktan hoşlandığınız gibi daha detaylı da olabilir.

Platformlar, bu verileri çoğunlukla hedeflenen reklamcılık faaliyetleri için kullanıyor.

EN ÇOK VERİ TOPLAYAN PLATFORMLAR

URL Genius isimli mobil pazarlama şirketi, iOS’ta yer alan “Uygulama etkinliğini Kaydet” özelliğini kullanarak sosyal medya uygulamaları üzerinde bir araştırma yaptı.

Araştırma kapsamında YouTube, TikTok, Twitter, Telegram, LinkedIn, Instagram, Facebook, Snapchat ve Messenger gibi uygulamalar analiz edildi.

YOUTUBE VE TIKTOK ZİRVEDE

Yapılan araştırmaya göre 14 ağ bağlantısı ile YouTube ve TikTok, en çok kullanıcı verisi toplayan sosyal medya platformlarının başında geliyor. Diğer platformlarda ise bu sayı ortalama 6 ağ bağlantısı olarak hesaplandı.

YouTube, kullanıcıların çevrimiçi arama geçmişi ve konumu gibi kişisel verilerini izliyor ve bu verileri kişiselleştirilmiş reklamlar için kullanıyor.

TikTok ise çerezler yardımıyla kullanıcıların tarama geçmişleri hakkında bilgi topluyor ve bu bilgileri reklam şirketlerine gönderiyor.

TikTok, daha öncesinde de bazı kişisel kullanıcı bilgilerini Çin’de bulunan sunuculara ilettiği iddiaları nedeniyle tartışılmıştı.