Kullanıcılar isyanda: WhatsApp'ın yeni özelliği düzgün çalışmıyor WhatsApp'ta karşı tarafa gönderdiğiniz fotoğraflarda kalite kaybı yaşamanız muhtemel. Ancak şirket, bu sorunu çözen yeni bir güncelleme yayınlamıştı. Kullanıcılar ise bu özelliğin düzgün çalışmadığından şikayet ediyor.

WhatsApp, şüphesiz dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması konumunda. Mesajlaşmanın ötesinde uygulama; fotoğraf, video ve çıkartma göndermek için de sıkça kullanılıyor.

WhatsApp'ta gönderdiğiniz fotoğrafın kalitesi sık sık sıkıştırılıyor. Bu nedenle gönderdiğiniz fotoğraflar, orijinal kalitede karşı tarafa ulaşmıyor.

Uygulama, daha hızlı dosya aktarımları için görüntü kalitesini varsayılan olarak yaklaşık yüzde 70 oranında düşürüyor.

Şu anda belge gönderme kısmından gönderilen fotoğraflarda kalite kaybı yaşanmasa da WhatsApp, normal gönderimlerde kalite sorununuçözen bir güncelleme yayınlamıştı.

Yüksek kaliteli fotoğraflar WhatsApp'a gelmişti

Teknoloji meraklılarından oluşan bu topluluğun yoğun talebi üzerine karşı tarafa orijinal kalitede fotoğraf gönderme özelliği uygulamaya eklendi.

Depolama ayarlarından otomatik, en iyi kalite ve veri tasarrufu gibi seçenekler seçilebiliyor.

WhatsApp kullanıcıları, bu 3 seçenekten en iyi kalitede fotoğraf göndermeyi seçtiklerinde, paylaşımın karşı tarafa orijinal kalitede gönderilmesi gerekiyordu. Ancak, gelen bilgilere göre bu özellik düzgün çalışmıyor.

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WhatsApp kullanıcılarının isyan etmesine yol açan bu hataya göre, en iyi kalite seçeneği seçilse bile uygulama karşı tarafa fotoğrafı yine sıkıştırılmış bir biçimde gönderiyor ve bu da kalite kaybına yol açıyor.

Öte yandan bu iddialar karşısında sessiz kalan WhatsApp geliştirici ekibinin, sorunun kaynağını araştırmaya başladığı öğrenildi.