Kullanıcılar tepkili! Microsoft, Windows 11'deki reklam sayısını artırıyor
ensonhaber.com

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows'tan kazanamadığı parayı, kullanıcılara daha fazla göstererek kazanmayı planlıyor.

Yayınlanan son rapora göre Microsoft, Windows'tan reklam yoluyla daha fazla para kazanmayı amaçlıyor.

Şirket, kullanıcıların karşısına hem kendi ürünlerini hem de diğer markaların ürünlerini reklam olarak çıkaracak.

Daha fazlam reklam gösterecek

Daha önce 11'in Başlat Menüsü ve Dosya Gezgini'ne reklam yerleştiren Microsoft, şimdi de Ayarlar uygulamasında reklam göstermeye başlayacak.

Paylaşılan görüntülerde, Microsoft'un söz konusu alana 365 reklamları entegre ettiği görülüyor

Ayarlar uygulamasının Hesaplar bölümü için de benzer bir hazırlık yapılıyor. Bu kısımda Microsoft hesabına giriş yapma önerisi ve yazılım ürünlerine yönelik ürün destek bildirimlerine yer verilecek.

Böylece Microsoft, son zamanlarda düşük seyreden Windows satışlarını telafi etmeyi planlıyor.