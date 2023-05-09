Kullanıcılar tepkili! Microsoft, Windows 11'deki reklam sayısını artırıyor Microsoft, Windows 11 kullanıcılarına reklam gösterecek yeni bir alan buldu. Şirket, şimdi de Ayarlar uygulamasına reklam yerleştirecek.

ensonhaber.com

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows'tan kazanamadığı parayı, kullanıcılara daha fazla reklam göstererek kazanmayı planlıyor.

Yayınlanan son rapora göre Microsoft, Windows'tan reklam yoluyla daha fazla para kazanmayı amaçlıyor.

Şirket, kullanıcıların karşısına hem kendi ürünlerini hem de diğer markaların ürünlerini reklam olarak çıkaracak.

Daha fazlam reklam gösterecek

Daha önce Windows 11'in Başlat Menüsü ve Dosya Gezgini'ne reklam yerleştiren Microsoft, şimdi de Ayarlar uygulamasında reklam göstermeye başlayacak.

Paylaşılan görüntülerde, Microsoft'un söz konusu alana Microsoft 365 reklamları entegre ettiği görülüyor

Ayarlar uygulamasının Hesaplar bölümü için de benzer bir hazırlık yapılıyor. Bu kısımda Microsoft hesabına giriş yapma önerisi ve yazılım ürünlerine yönelik ürün destek bildirimlerine yer verilecek.

Böylece Microsoft, son zamanlarda düşük seyreden Windows satışlarını telafi etmeyi planlıyor.