Kullanıcıların ruh haline göre değişen akıllı parfüm

Ninu adlı bir teknoloji şirketi, kullanıcıların kendi özel parfümlerini oluşturmalarına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir parfüm üretti.

Geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle iptal edilen ve bu yıl internet üzerinden gerçekleştirilen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2021), oldukça ilginç teknolojilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Ninu adlı bir teknoloji şirketi, akıllı ürün yelpazesine oldukça ilginç bir ürün ekledi. Şirket, kullanıcıların kendi özel parfümlerini oluşturmalarına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir akıllı parfüm üretti.

İçerisinde birçok aroma içeren püskürtücü cihaz, akıllı telefonlara yüklenen bir uygulamayla kullanıcıların ruh haline göre birden fazla koku üretebiliyor.

Üç farklı koku kartuşu içeren cihaz, çeşitli koku notalarını değişik miktarlarda dağıtarak, kullanıcının ihtiyacına göre özel bir parfümün kullanılmasına olanak sağlıyor.

Bununla birlikte, cihaz akıllı telefonlara yüklenen ve yapay zekanın ismini taşıyan Pierre adlı bir uygulama ile kontrol edilebiliyor.

Bu şekilde kullanıcılar, gün içindeki farklı ihtiyaç ve ruh hallerine göre farklı parfümler arasında geçiş yapabiliyor.

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Ninu, ayrıca cihazın yapımında, geri dönüştürülmüş camlardan yapılan şişeleri kullandığını açıkladı. Parfümün içeriğinde bulunan bileşenlerin tamamen insan ve doğa sağlığına uygun olduğu belirtilerek; ftalat, sülfat ve paraben gibi zararlı maddelerin bulunmadığı ifade edildi.