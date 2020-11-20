Japon sanatçı Kenichi Kanazawa, sanatla fiziği birleştirerek kum yardımıyla sese şekil veriyor.

Sese şekil verilseydi tam olarak nasıl görüneceğini hayal ettiniz mi? Japonya'da cymatics (saymatiks) sanatçısı olan Kenichi Kanazawa, bu soruya sizin için cevap veriyor.

Yakın zamanda Twitter'da paylaşılan ve sanatçının fiziği ve sanatı birleştiren videosu, on binlerce kişi tarafından beğenildi.

SESTEN SANAT

Sanatçı, siyah çelik bir plaka üzerine rastgele bir miktar beyaz kum serpip, ardından yumuşak bir malzeme ile plakanın titreşimini sağlıyor.

Bu sayede ortaya çıkan ses titreşim frekansları, kumları geometrik şekiller oluşturmaya zorluyor.

Kum kullanarak sese şekil veren Japon sanatçı

Dalga olaylarının incelenmesi olarak bilinen Cymatics (Saymatiks), aslında bir bilim dalı olarak kabul ediliyor.

Terim ilk olarak 1904 doğumlu İsviçreli bir tıp doktoru ve doğa bilimci olan Hans Jenny tarafından adlandırıldı. Jenny; doğada bulunan kalıpları, dalga titreşimleri yoluyla canlandırmak için tozlar, macunlar ve sıvılar ile deneyler yaptı. Ardından bu sanat, günümüze kadar geldi.

Japon sanatçı Kenichi Kanazawa ise sanatla fiziği birleştirerek, muhteşem sanat eserlerini farklı ortamlarda sergiliyor ve oldukça beğeni alıyor.



İçeriğimizin sonuna gelmeden önce, sizleri Japon sanatçının bazı eserleriyle baş başa bırakalım.



