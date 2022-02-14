Küresel çip satışları, 2021'de 555.9 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı

Yarı İletken Endüstrisi Derneği (SIA), küresel çip satışlarının 2021'de yıllık yüzde 26,2 artışla 555.9 milyar dolar ile rekor kırdığını duyurdu.

Otomobilden tüketici elektroniğine kadar birçok sektörde yaşanan çip tedarik sorunları, geçtiğimiz yıldan bu yana üretimlerin aksamasına neden oluyor.

Birçok çip üreticisi, yüksek talep nedeniyle dev yatırımlar yapacağını duyurmuştu. Söz konusu talep, geçen yıl satış rakamlarına da yansıdı.

555.9 MİLYAR DOLARLIK ÇİP SATIŞI

Yarı İletken Endüstrisi Derneği (SIA), küresel çip satışlarının 2021'de yıllık yüzde 26,2 artışla 555.9 milyar dolar ile rekor kırdığını açıkladı.

SIA, çip üreticileri yeni yatırımlarla üretim kapasitesini artırmaya devam ettikçe, 2022 için yüzde 8,8 büyüme tahmin ettiğini belirtti.

2020'de satışlar bir önceki yıla göre yüzde 6,8 artarken, 2021'in 2018'den bu yana satılan çip sayısının 1 trilyonu aştığı ilk yıl olduğu vurgulandı.

SIA CEO'su John Neuffer; TSMC, Samsung ve Intel gibi büyük çip üreticilerinin geçtiğimiz yıl yeni fabrikalar için on milyarlarca dolarlık yatırım yaptıklarını ve bu sayede talebe bir nebze olsun karşılık verdiklerini söyledi.

Neuffer, 2021'de 1.15 trilyon yarı iletken satıldığını ve en büyük büyümenin ısıya ve diğer fiziksel zorluklara dayanabilen otomatik sınıf çipler arasında olduğunu söyledi. Bu segment için satışlar, önceki yıla göre yüzde 34 artarak 26.4 milyar dolara ulaştı.

EN BÜYÜK PAZAR ÇİN'DE

SIA, Çin'in yarı iletkenler için en büyük pazar olmaya devam ettiğini ve 2021'de yüzde 27,1'lik bir artışla 192,5 milyar dolarlık toplam satıştan sorumlu olduğunu belirtiyor.