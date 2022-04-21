Küresel çip sevkiyatları 427 milyarı geçecek

Yeni bir rapora göre, 2022 yılında çip sevkiyatlarının 427.7 milyar adede ulaşarak yeni bir rekor kırması bekleniyor.

Koronavirüs salgını ile başlayan çip tedarik sorunları nedeniyle otomotivden teknolojiye birçok şirket üretimde aksamalar yaşıyor.

Günümüzde birçok üretici, yaşanan talep artışının önüne geçmek amacıyla üretim kapasitesini artırmaya devam ediyor.

2022 yılında PC’lerden arabalara ve akıllı ev aletlerine kadar birçok cihazda kullanılan entegre devrelerin (IC) sevkiyatında yeni bir rekor kırılacak.

Sevkiyatlar 427 milyarı aşacak

IC Insights tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, geçtiğimiz yıl yüzde 22’lik bir sıçrayış göstererek 391,8 milyar adeti bulan yonga sevkiyatlarının, 2022 yılında yüzde 9,2 artışla toplam 427,7 milyar adete ulaşması bekleniyor.

Küresel çip satışlarının önümüzdeki yıllarda artmaya devam edeceğini bildiren IC Insights, 2026 yılına kadar entegre devre yıllık büyüme oranının artmaya devam edeceğini söylüyor.

Grafik: Entegre devre çip sevkiyatlarının yıllara göre dağılımı