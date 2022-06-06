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    Küresel ısınma, 2030'a kadar vahşi yaşamı yok edebilir

    Küresel ısınma nedeniyle, 2030 yılına kadar vahşi yaşamın büyük ölçüde yok olacağı tahmin ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 10:07
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    Küresel ısınma, 2030'a kadar vahşi yaşamı yok edebilir

    Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları sürekli olarak artıyor, bunun sonucunda buzullar yavaş yavaş yok oluyor ve Dünya tehlikeye doğru ilerliyor.

    Küresel ısınmanın neden olduğu etkilerin net bir şekilde görüldüğü Antarktika'da, buzul kayıpları daha fazla yaşanıyor. Son zamanlarda ise iklim değişikliğinin vahşi hayvanlar üzerindeki etkisi de araştırılıyor.

    Hollanda'da bulunan Amsterdam Üniversitesi'nde yapılan çalışmaya göre, gezegenin yarısında yaşamsal faaliyetler için kritik bir öneme sahip olan biyoçeşitlilik tehlikede.

    Vahşi yaşam yok olabilir

    2030 yılına kadar bu alanlardaki vahşi yaşamın büyük ölçüde yok olacağı tahmin ediliyor. Bilim insanları, muhtemel felaketlere karşı acil önlem çağrısında bulunuyor.

    Küresel ısınma, 2030 a kadar vahşi yaşamı yok edebilir #1

    Amsterdam Üniversitesi'nden çalışmanın baş yazarı Dr James R. Allan, "Hızlı hareket etmeliyiz. Araştırmalarımız, Güney Afrika'dan daha büyük bir alan olan bu önemli arazinin 2030 yılına kadar habitatının büyük olasılıkla insan kullanımı için temizleneceğini ve bunun vahşi yaşam için yıkıcı olacağını gösteriyor." diye konuştu.

    Araştırma ayrıca, dünya nüfusunun kabaca dörtte biri olan 1,87 milyar insanın, çoğunlukla Afrika, Orta Amerika ve Asya'daki gelişmekte olan ülkelerde, korumaya dikkat edilmesi gereken bölgelerde yaşadığını buldu.

    Denizler de tehlikede

    Yeni bir çalışmaya göre,  iklim değişikliği, okyanus ekosistemi üzerinde derin bir etkiye neden oluyor.

    Oksijenden tamamen yoksun okyanus sularının hacmi 1960’lardan bu yana dört katına çıktı. Bu nedenle istiridye, midye ve karides gibi suda yaşayan canlılar, deniz suyunun asitlenmesinden dolayı uygun şekilde kabuk oluşturamıyor.

    karides

    Yeni araştırmaya göre tüm bunlar, gezegenin Dünya’nın geçmişte karşı karşıya kaldığı kitlesel yok oluşa benzer durumlar yaşayabileceğine işaret ediyor.

    Araştırmacılar, yükselen ısı ve oksijen kaybının, yaklaşık 250 milyon yıl önce Permiyen döneminin sonunda meydana gelen kitlesel yok olma olayını hatırlattığını söylüyor.

    Büyük ölüm olarak bilinen bu afet, gezegendeki deniz hayvanlarının yüzde 96’sının ölümüne neden olmuştu.


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