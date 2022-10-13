Küresel ısınma etkisi: Mercan resiflerinin yarısı yok olacak

Küresel ısınma ve insan faaliyetleri nedeniyle mercan resiflerinin yarısının, gelecek 13 yıl içinde yok olabileceği belirtildi.

Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları sürekli olarak artıyor, bunun sonucunda buzullar yavaş yavaş yok oluyor ve Dünya tehlikeye doğru ilerliyor.

ABD'li bilim insanlarından, çevre için çok kötü sonuçları olabilecek yeni bir felaket uyarısı geldi.

Mercan resifleri yok olabilir

Araştırmacılar, dünyadaki okyanus ve deniz ekosisteminin var oluşunda temel bir unsur olan mercan resiflerinin yarısının, gelecek 13 yıl içinde yok olabileceğini söylüyor.

NTV'de yer alan habere göre, Hawaii Üniversitesi'nden araştırmacılar; deniz yüzeyi sıcaklığındaki değişikliklerin okyanus asitlenmesinin, tropik fırtınaların, arazi kullanımının ve insan nüfusundaki artışın mercan resiflerini etkilediğini belirtti.

Çalışmaya göre, 2100 yılına kadar resiflerin yüzde 93'ü iki veya daha fazla zararlı faktörün tarafından tehdit altında olacak.

Mercan resifleri, canlı organizmaların ürettiği yapılardan oluşuyor ve az miktarda besin içeren deniz ve okyanus sularında bulunuyor.

Çoğu resifte, baskın organizmalar kalsiyum karbonattan oluşan bir dış iskelete sahip taş mercanları, çok çeşitli hayvanlar ve bitkilerden oluşan su altı yaşamını destekleyen kalsiyumlu bir oluşum meydana getiriyor ve bu yüzden deniz ve okyanus yaşamı için büyük bir önem teşkil ediyorlar.