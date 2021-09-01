Küresel ısınma nedeniyle yüksek deniz seviyeleri yaygınlaşacak

Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekibin yaptığı yeni bir araştırmaya göre, deniz seviyesindeki yükselişler etkisini daha fazla gösterecek.

Son yıllarda küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları hızla yükselirken, buzullar da erimeye devam ediyor.

Bilim insanları, küresel ısınma nedeniyle artan deniz seviyelerinin daha çok yaygınlaşacağı görüşünde birleşiyor.

Uluslararası bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, 2100’e kadar, kıyı şeritlerinde incelenen 7 bin 283 bölgenin yarısında yüksek deniz seviyeleri 100 kat daha fazla olacak.

YÜKSEK DENİZ SEVİYELERİ YAYGINLAŞACAK

Melbourne Üniversitesi’nde okyanus mühendisliği araştırmacılığı yapan Ebru Kirezci, yüksek deniz seviyelerinin Güney Yarım Küre, subtropik, Akdeniz, Kuzey Amerika’nın pasifik kıyısı gibi alanlarda yaygınlaşacağını tahmin ettiklerini ifade etti.

Avusturalya’nın doğu, güney ve güneybatı kıyılarının çoğunun 2100’e kadar yüksek deniz seviyelerinden etkileneceğini söyleyen Kirezci, “Ayrıca, küresel sıcaklık 1,5 santigrat derece artsa bile aşırı deniz seviyelerinin sıklığı yükselişe geçecek. Bu da beklediğimiz felaketlerin 2100’den önce de gerçekleşebileceğini gösteriyor.” dedi.

Araştırmacılar, deniz seviyelerinde yaşanması beklenen değişikliklerin farklı ülkelerdeki toplumları nasıl etkileyeceğini tespit etmek için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini söylüyor.

Öte yandan bilim insanları, hükümetlerin kıyı şeritlerini korumak için şimdiden önlem almaları gerektiğini vurguluyor.

DENİZ SEVİYESİ YAKLAŞIK 40 SANTİM ARTACAK

Geçtiğimiz yıl 60'tan fazla bilim insanının, Antarktika ve Grönland'da yürüttüğü buzul erimesi çalışmalarını içeren araştırmaya göre, sera etkisi yaratan gazların yoğunluğunun zaman içinde artmasına bağlı olarak, küresel deniz suyu seviyesinin 2100 yılında gelindiğinde 11,1 ila 39,3 santimetre artabileceğini söylüyor.