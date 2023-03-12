Küresel ısınmanın sonu geliyor! Bilim insanları havadaki karbonu, kabartma tozuna dönüştürdü Bilim insanları, atmosferdeki karbonu yakalayıp sodyum bikarbonata dönüştürmeyi başardı.

Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları sürekli olarak artıyor, bunun sonucunda buzullar yavaş yavaş yok oluyor ve Dünya tehlikeye doğru ilerliyor.

Bilim insanlarına göre, atmosferdeki karbondioksit oranını yeterince düşüremezsek, gelecekte daha ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalabiliriz.

Bilim insanları, küresel ısınmanın başlıca nedenlerinden olan atmosferdeki karbonun yakalanıp depolanmasına ilişkin yeni bir yöntem ortaya koydu.

Havadaki karbon dönüştürüldü

Halihazırdaki karbon yakalama yöntemlerinden üç kat daha etkin olan bu yöntemle karbon havadan emilip kabartma tozu olarak bilinen sodyum bikarbonata dönüştürülerek okyanuslarda depolanabilecek.

Araştırmacılardan Lehigh Üniversitesinde görevli Prof. Arup SenGupta, havadan karbonu çekmek için kullanılan emici malzemede bakır kullanıldığını böylece mevcut olanlardan iki ya da üç kat daha fazla CO2 temizleme kapasitesine ulaşıldığını belirtti.

Bakırın kolay ve ucuz üretilebileceğini kaydeden SenGupta, CO2'nin havadan yakalanmasının ardından deniz suyu kullanılarak sodyum bikarbonata dönüştürülerek denize atılabileceğini söyledi.

Yeni geliştirilen teknolojinin artık laboratuvardan çıkarılmaya ve test edilmeye hazır olduğunu kaydeden SenGupta, dünya çapında birkaç yerde bu teknolojinin denenmesi ve geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan, Edinburg Üniversitesi Öğretim Üyesi Stuart Haszeldine, yeni yöntemin "hayalci ve hassas" olduğunu belirtti.

Haszeldine, "büyük miktarlarda sodyum bikarbonatın okyanusa atılmasının uluslararası anlaşmalar gereği yasaklandığını" ifade etti.