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    Küresel ısınmaya karşı çözüm: Dev uzay baloncukları

    Küresel ısınmaya karşı çözüm: Dev uzay baloncukları

    Bilim insanları, küresel ısınmayla mücadele için devasa uzay baloncukları inşa etmek istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2022 - 15:42
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 16:35
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    Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları sürekli olarak artıyor, bunun sonucunda buzullar yavaş yavaş yok oluyor ve Dünya tehlikeye doğru ilerliyor.

    Küresel ısınmanın neden olduğu etkilerin net bir şekilde görüldüğü Antarktika'da, buzul kayıpları daha fazla yaşanıyor. Son zamanlarda ise iklim değişikliğini önlemek için çeşitli projeler öneriliyor.

    Uzay baloncukları fikri

    Bilim insanları, küresel ısınmayla mücadele için devasa 'uzay baloncukları' inşa etmek istiyor. Baloncukların Dünya ile Güneş arasında şişerek, ışınlarının bir kısmını yansıtması ve gezegeni serin tutması planlanıyor.

    Gök bilimciler, bu yöntemin Dünya'daki ekosistemlere müdahale etmediğini ve bu nedenle vahşi yaşam ve bitkiler üzerinde daha az etkisi olacağına inanıyor.

    Küresel ısınmaya karşı çözüm: Dev uzay baloncukları #1

    Denizler de tehlikede

    Yeni bir çalışmaya göre,  iklim değişikliği, okyanus ekosistemi üzerinde derin bir etkiye neden oluyor.

    Oksijenden tamamen yoksun okyanus sularının hacmi 1960’lardan bu yana dört katına çıktı. Bu nedenle istiridye, midye ve karides gibi suda yaşayan canlılar, deniz suyunun asitlenmesinden dolayı uygun şekilde kabuk oluşturamıyor.

    karides

    Yeni araştırmaya göre tüm bunlar, gezegenin Dünya’nın geçmişte karşı karşıya kaldığı kitlesel yok oluşa benzer durumlar yaşayabileceğine işaret ediyor.

    Araştırmacılar, yükselen ısı ve oksijen kaybının, yaklaşık 250 milyon yıl önce Permiyen döneminin sonunda meydana gelen kitlesel yok olma olayını hatırlattığını söylüyor.

    Büyük ölüm olarak bilinen bu afet, gezegendeki deniz hayvanlarının yüzde 96’sının ölümüne neden olmuştu.


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