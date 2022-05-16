Küresel karbon emisyonunun büyük bir kısmından 3 ülke sorumlu

Küresel karbon emisyonunun yarısından fazlasından sorumlu olan Çin, ABD ve Hindistan'ın iklim politikaları değerlendirildi.

Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları sürekli olarak artıyor, bunun sonucunda buzullar yavaş yavaş yok oluyor ve Dünya tehlikeye doğru ilerliyor.

Bilim insanlarına göre, atmosferdeki karbondioksit oranını yeterince düşüremezsek, gelecekte daha ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalabiliriz.

Küresel ısınmayı, sanayi öncesi döneme göre 1,5 dereceyle sınırlandırabilmek için hükümetlerin en önemli taahhüdü, karbon emisyonlarını azaltarak belli bir süre sonunda sıfırlamak, "net sıfır" yani "karbon nötr" hedefine ulaşmak.

En fazla sorumlu olan ülkeler

AA'da yer alan habere göre, küresel Karbon Projesi (GCP) verilerine göre, dünya genelinde toplam karbon salımı, 2020 yılında 34 milyar 810 milyon ton olarak gerçekleşirken bu emisyonun yüzde 51,1'i Çin, ABD ve Hindistan tarafından gerçekleştirildi.

Zirvede Çin var

Tek başına küresel karbon emisyonunun yüzde 30,6’sından sorumlu olan Çin, 2020'de 10 milyar 668 milyon ton karbon salarken bu rakamın 7 milyar 421 milyon tonu kömür nedeniyle oluştu.

Kalan kısmın 1 milyar 612 milyon tonu petrol, 858 milyon tonu çimento ve 605 milyon tonu da doğalgaza bağlı karbon emisyonundan kaynaklandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2060 yılına kadar da karbon nötr hedefine ulaşacağını açıklamıştı.

ABD ikinci sırada

Çin'in ardından en fazla karbon emisyonu yapan ülke ABD’nin 2020’de gerçekleştirdiği 4 milyar 713 milyon ton karbon salımı, küresel salımın yüzde 13,5’ine denk geliyor.

ABD’nin karbon salımının 2 milyar 21 milyon tonu petrol, 1 milyar 655 milyon tonu doğal gaz, 889 milyon tonu ise kömür kaynaklı. Veriler, ABD’nin petrol ve doğalgaz kaynaklı karbon salımında birinci sırada olduğunu gösteriyor.

ABD Başkanı Joe Biden, federal hükümete 2050'ye kadar "sıfır karbon emisyonu" seviyesine ulaşma hedefi koyan bir kararnameyi geçen yılın aralık ayında imzaladı.

Hindistan üçüncülük koltuğunda

Dünyanın en çok karbon emisyonu üreten üçüncü ülkesi Hindistan’ın 2020’de gerçekleştirdiği 2 milyar 442 milyon tonluk karbon salımı, küresel emisyonun yüzde 7’sini oluşturuyor.

Hindistan’ın emisyonunun 1 milyar 588 milyon tonu kömürden, 603 milyon tonu petrolden, 127 milyon tonu doğalgazdan, 123 milyon tonu ise çimentodan kaynaklandı. Hindistan, ekonomisinin karbon yoğunluğunu 2030'a kadar yüzde 45'in altına indirmeyi, 2070'de ise "net sıfır" hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

GCP'nin son yayınladığı ve 2020 yılı verilerini içeren raporuna göre, en fazla karbon salımı yapan ülkeler sıralaması şöyle: