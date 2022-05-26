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    Kurucu Jack Dorsey, Twitter'a veda etti

    Twitter’ın eski CEO’su ve kurucu ortağı olan Jack Dorsey, Twitter’dan tamamen ayrıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 12:06
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    Kurucu Jack Dorsey, Twitter'a veda etti

    Geçtiğimiz yıl kasım ayında Twitter CEO'luk koltuğundan istifa eden kurucu Jack DorseyTwitter'ın her zaman kendisi için en büyük sorun ve pişmanlığı olduğunu belirtmişti.

    Twitter’da yüzde 2,36’lık hissesi bulunan ve hala şirketin yönetim kurulunda bulunan Dorsey'in 2022 hissedarlar toplantısında görev süresi sona erdi.

    Twitter'a veda etti

    Jack Dorsey, Twitter yönetim kurulundaki koltuğunu bıraktığını uzun bir veda mektubu ile birlikte resmi olarak duyurdu.

    "CEO'luk koltuğuna dönmeyeceğim"

    Jack Dorsey, Elon Musk yönetimi devraldığında Twitter'ın CEO'su olarak görevine iade edileceğine dair söylentilerin ardından bir açıklama yapmış ve "Bir daha asla Twitter'ın CEO'luk koltuğuna oturmayacağım." demişti.

    JACK DORSEY

    Twitter’ın kurucularından olan Dorsey, daha önce de CEO olarak görev yaptı, ancak 2008'de görevinden alındı ​​ve yerine kurucularından bir başkası getirildi. Dorsey, 2015 yılında ise şirkete liderlik etmek için geri döndü.


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