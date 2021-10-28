Kutudan şarj cihazını çıkaran Apple, Çin'de mahkemelik oldu

Yeni iPhone modellerinin kutusundan şarj cihazını çıkaran Apple, Çin'de dava edildi. Kutudan çıkan kablonun, diğer telefonları şarj etmede yetersiz kaldığı belirtildi.

Apple, geçtiğimiz yıl tanıttığı iPhone 12 serisi ile birlikte artık kutudan şarj adaptörünü ve kulaklığı tamamen çıkarmış ve bu karar, iPhone 13 modellerine de uygulanmıştı.

Bu kararın ardından bazı ülkelerde davalık olan Apple'a bir dava da Çin'den geldi. iPhone 12 Pro Max satın alan öğrenciler, kutudan şarj cihazı çıkmayınca olayı mahkemeye taşıdı.

İddiaya göre kutudan çıkan kablo, piyasadaki diğer ürünlerle uyumlu çalışmıyor. Bu da Apple'ın yaptığı reklamların yanıltıcı olduğu düşüncesini doğuruyor.

ÖĞRENCİLER APPLE'DAN PARA İSTEDİ

Üniversite öğrencileri Apple'dan şarj başlığı talep etti. Ayrıca mahkeme, masraflarının ödenmesi ve 100 yuanlık (16 dolar) tazminat da istedi.

Apple'ın mahkemede yaptığı savunmada, şarj cihazı olmadan telefon satan başka şirketler de olduğunu söylediği iddia edildi.

APPLE, BREZİLYA'DA CEZA ALMIŞTI

Apple, benzer sebepten dolayı Brezilya'da da sorun yaşamıştı. Brezilyalı yetkililer, kutudan şarj cihazını çıkaran Apple'a 2 milyon dolar ceza kesmişti.

Öte yandan, Fransa'daki kurala göre, radyo ekipmanı içeren herhangi bir nesne; kablolu, sağlam ve güvenilir bir kulaklık olmadan ücretli veya ücretsiz olarak satılamıyor.

Bu nedenle Apple, Fransa'da satılan iPhone modellerinin kutusuna kulaklık koymak zorunda kalmıştı.