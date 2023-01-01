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    Kuveyt, ilk uydusunu fırlatacak

    Kuveyt Sat-1 uydusu, 3 Ocak'ta Florida'dan uzaya gönderilecek. Uydu; deniz keşfi, petrol kirliliği araştırmaları gibi alanlara katkıda bulunacak.
    • 01.01.2023 - 16:23
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    Kuveyt, ilk uydusunu fırlatacak

    Körfez ülkesi Kuveyt, uzayda yeni bir döneme hazırlanıyor.

    Kuveyt'in ilk uydusu, gelecek hafta ABD'den fırlatılacak.

    Florida'dan yapılması planlanan fırlatma işlemi için tarih 3 Ocak Salı günü olarak belirlendi.

    Yüksek çözünürlüklü kamerası var

    "Kuveyt Sat-1" adlı uydu, fırlatıldıktan yaklaşık 4 saat 2 dakika sonra görevini yerine getirmeden önce yer istasyonuna ilk sinyali gönderecek.

    İlk uydu projesinin direktörü Ahmed el-Kenderi, uydunun, dünyanın etrafında döneceğini ve uzman ekip tarafından analiz edilmek üzere görüntüleri gönderen yüksek çözünürlüklü bir kameraya sahip olduğunu belirtti.

    Kuveyt, ilk uydusunu fırlatacak #1

    Uydu görüntülerinin sağlayacağı imkanlar

    Kenderi, uydudan gönderilen görüntüler aracılığıyla deniz bilimcilerin, deniz keşfi, renk değişikliği, kızıl gelgit, petrol kirliliği ve etkilerini araştıracağını, mimarların ise kentsel durumu tartışacağını ifade etti.

    Maliyeti 1 milyon dolardan fazla

    AA'nın aktardığına göre, Direktör Kenderi, "Projenin maliyeti 316 bin Kuveyt dinarını (1 milyon dolardan fazla) buldu. Çeşitli bilimsel derece ve uzmanlıklardan yaklaşık 67 kişi (yüzde 67 kadın, yüzde 33 erkek) projede çalıştı." dedi.

    Kuveyt, ilk uydusunu fırlatacak #2


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