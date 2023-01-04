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    Kuveyt ilk uydusunu uzaya fırlattı

    Kuveyt, ilk uydusunu ABD'nin Florida eyaletindeki bir platformdan fırlattığını açıkladı.
    • 04.01.2023 - 09:15
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 09:45
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    Kuveyt ilk uydusunu uzaya fırlattı

    Körfez ülkesi Kuveyt, uzayda yeni bir döneme hazırlanıyor. Kuveyt, ilk uydusunu ABD'nin Florida eyaletinden başarıyla fırlattığını duyurdu.

    AA'nın haberine göre, "Kuveyt Sat-1" uydusu, Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi.

    Proje 3 yıl sürdü

    Kuveyt Bilim Geliştirme Vakfı tarafından finanse edilen uydu projesinin 3 yıl sürdüğü belirtilirken, Kuveytli gençlerin bu alanda yetiştirilmesinin hedeflendi vurgulandı.

    Projenin direktörü Ahmed el-Kenderi, uydunun, dünyanın etrafında döneceğini ve uzman ekip tarafından analiz edilmek üzere görüntüleri gönderen yüksek çözünürlüklü bir kameraya sahip olduğunu açıklamıştı.

    Kenderi, çeşitli bilimsel derece ve uzmanlıklardan yaklaşık 67 kişinin projede çalıştığını ifade etmişti.

    Kuveyt ilk uydusunu uzaya fırlattı #1

    Kenderi, uydudan gönderilen görüntüler aracılığıyla deniz bilimcilerin, deniz keşfi, renk değişikliği, kızıl gelgit, petrol kirliliği ve etkilerini araştıracağını, mimarların ise kentsel durumu tartışacağını ifade etti.

    Kuveyt ilk uydusunu uzaya fırlattı #2


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