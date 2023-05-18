Kuzey Kore, askeri keşif uydusunun fotoğraflarını yayınladı Kuzey Kore, geliştirdiği askeri keşif uydusunun fotoğraflarını ilk kez paylaştı.

İHA

Geçtiğimiz ay Ulusal Uzay Geliştirme İdaresi'ni (NADA) ziyaret eden Kim Jong Un, ülkenin ilk keşif uydusunun üretiminin tamamlandığını açıklamıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin geliştirdiği yeni askeri keşif uydusunu kızı Kim Ju-Ae ile birlikte inceledi.

Uydu Fırlatma Komitesi'ne bir ziyaret gerçekleştiren Kim, uzay ortamı testinden geçerek fırlatmaya hazır hale geldiği belirtilen 1 No'lu askeri keşif uydusuna ilişkin bilgi aldı.

Çalışanları tebrik etti

Uydu Fırlatma Komitesi üyelerini başarılarından dolayı tebrik eden Kim, uyduyu ivedilikle fırlatmanın mevcut güvenlik ortamında acil bir gereklilik ve bilim ve teknoloji konusundaki gelişmelerde geleceğe yönelik önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Kim, ABD ve Güney Kore'nin çatışmacı tutumu ne kadar artarsa, Kuzey Kore'nin kendini savunmak için egemenlik haklarını o derecede doğrudan ve saldırgan bir biçimde kullanacağını da söyledi.