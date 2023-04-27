Kuzey Kore gözünü uzaya dikti Kuzey Kore’nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), uzay çalışmalarına dair Çevre Koruma Bakan Yardımcısı, Posta ve Telekomünikasyon Bakan Yardımcısı ile meteoroloji ve havacılık yetkililerinden görüş aldı.

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Son aylarda gerçekleştirdiği silah testleri ile adından sıkça söz ettiren Kuzey Kore, uzayda söz sahibi olan ülkeler arasında yer almak istiyor.

Kuzey Kore’nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), uzay çalışmalarına dair Çevre Koruma Bakan Yardımcısı, Posta ve Telekomünikasyon Bakan Yardımcısı ile meteoroloji ve havacılık yetkililerinden görüş aldı.

Çevre Koruma Bakan Yardımcısı Jon Chol-su, uzaya daha fazla uydu gönderilmesi halinde ülkenin toprak yönetimi ve afetle mücadele çalışmalarının da güçleneceğini kaydetti.

Kuzey Kore lideri talimatı verdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresi'ne geçen hafta yaptığı ziyarette 1 No'lu askeri keşif uydusunun nisan sonuna kadar fırlatılması talimatını vermişti.

Ülkenin ilk askeri casus uydusunu fırlatmak için tüm hazırlıkların tamamlandığını aktaran Kim, Kuzey Kore'nin istihbarat toplama kapasitesini geliştirmek amacıyla birkaç uydu fırlatılması gerektiğini ifade etmişti.

Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong, ilk casus uydunun geliştirilmesindeki nihai aşama olarak görülen test uydusu hakkındaki Güney Koreli uzmanların yorumlarını "havlamaya" benzetmişti.