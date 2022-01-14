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    Kuzey Kore, kripto para çalarak nükleer silahlara yatırım yapıyor

    Kuzey Koreli hackerların, yer yıl yüz milyonlarca dolar kripto para çalarak nükleer silahlara yatırdığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2022 - 16:53
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 17:07
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    Kuzey Kore, kripto para çalarak nükleer silahlara yatırım yapıyor

    Son dönemlerin en popüler yatırım araçlarından biri haline gelen kripto paralar, bazı güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor.

    ABD merkezli blockchain analiz şirketi Chainalysis, Kuzey Koreli hackerların 2021 yılında kripto para platformlarına yaklaşık 7 saldırı düzenleyerek 400 milyon dolar çaldığını açıkladı.

    KUZEY KORELİ ADRESLERE AKTARILIYOR

    Bu saldırıların yatırım firmalarını ve merkezi borsaları hedef aldığını belirten Chainalysis; çalınan paranın, Kuzey Kore kontrollü adreslere aktarıldığı ifade edildi.

    kripto para

    Hackerların, çaldığı paraları aktarmak için çalınmış dijital kimlikler, kod açıkları, kötü amaçlı yazılımlar ve gelişmiş sosyal mühendislikten yararlandığı belirtilirken, saldırılardan çoğunun Lazarus Grubu adlı bir hacker grubu tarafından gerçekleştirildiği söyleniyor.

    ÇALINAN PARALAR NÜKLEER SİLAHLARA GİDİYOR

    Raporda, Lazarus isimli grubun 2018’den itibaren her yıl ortalama 200 milyon doları aşan büyük miktarda sanal para çaldığı yer alıyor.

    Birleşmiş Milletler güvenlik konseyine göre, bu saldırılardan elde edilen gelir, Kuzey Kore’nin nükleer silah ve balistik füze programlarını desteklemeye gidiyor.


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