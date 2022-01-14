Kuzey Kore, kripto para çalarak nükleer silahlara yatırım yapıyor

Kuzey Koreli hackerların, yer yıl yüz milyonlarca dolar kripto para çalarak nükleer silahlara yatırdığı ortaya çıktı.

Son dönemlerin en popüler yatırım araçlarından biri haline gelen kripto paralar, bazı güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor.

ABD merkezli blockchain analiz şirketi Chainalysis, Kuzey Koreli hackerların 2021 yılında kripto para platformlarına yaklaşık 7 saldırı düzenleyerek 400 milyon dolar çaldığını açıkladı.

KUZEY KORELİ ADRESLERE AKTARILIYOR

Bu saldırıların yatırım firmalarını ve merkezi borsaları hedef aldığını belirten Chainalysis; çalınan paranın, Kuzey Kore kontrollü adreslere aktarıldığı ifade edildi.

Hackerların, çaldığı paraları aktarmak için çalınmış dijital kimlikler, kod açıkları, kötü amaçlı yazılımlar ve gelişmiş sosyal mühendislikten yararlandığı belirtilirken, saldırılardan çoğunun Lazarus Grubu adlı bir hacker grubu tarafından gerçekleştirildiği söyleniyor.

ÇALINAN PARALAR NÜKLEER SİLAHLARA GİDİYOR

Raporda, Lazarus isimli grubun 2018’den itibaren her yıl ortalama 200 milyon doları aşan büyük miktarda sanal para çaldığı yer alıyor.

Birleşmiş Milletler güvenlik konseyine göre, bu saldırılardan elde edilen gelir, Kuzey Kore’nin nükleer silah ve balistik füze programlarını desteklemeye gidiyor.