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    Kuzey Kore'deki internet kesintilerini Amerikalı hacker üstlendi

    Amerikalı bir hacker, geçen ay Kuzey Kore'nin internetini birkaç kez kesintiye uğratan siber saldırılardan kendisinin sorumlu olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2022 - 17:01
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    Kuzey Kore'deki internet kesintilerini Amerikalı hacker üstlendi

    Geçtiğimiz ay Kuzey Kore'ye yapılan siber saldırıda, intenet birkaç kez kesintiye uğramış ve web sitelerine erişim durmuştu.

    Ülkede uygulanan katı kurallar nedeniyle yalnızca birkaç düzine web sitesi bulunuyor ve bu sitelerin çoğunluğu ulusal devlet başkanı Kim Jong-un'a hizmet ediyor.

    Kuzey Kore'deki internet kesintileri, ülkenin bir dizi silah testi gerçekleştirdiği sırada gerçekleşmiş ve bu durum bazı gözlemcilerin bunun yabancı bir ülkenin işi olabileceğini öne sürmesine yol açmıştı.

    ABD'Lİ HACKER: SORUMLU BENİM

    P4x rumuzunu kullanan Amerikalı bir hacker, Kuzey Kore'deki internet sitesinden kendisinin sorumlu olduğunu açıkladı.

    2021'de Batılı güvenlik araştırmacılarına siber saldırıda bulunan Kuzey Kore casuslarının kendisine de saldırdığını söyleyen hacker, saldırı yüzünden öfkelendiğini ve ABD yetkililerinin yanıt vermemesi üzerine kendisinin Kuzey Kore'ye siber saldırı yaptığını belirtti.

    kuzey kore hacker

    Hacker, hackleme araçları ve yazılım açıkları hakkında Kuzey Kore'nin bilgiler çalmaya çalıştığını, fakat kendisinin engellemeyi başardığını belirtti.

    Kızgınlığı yine de devam eden ve intikam almaya karar veren "P4x", "Bu konuda yapılacak doğru şeyin Kuzey Kore'ye saldırmak olduğunu düşündüm. Dişlerimizin olduğunu görmezlerse, üstümüze gelmeye devam edeceklerdi." dedi.

    Öte yandan, ABD'li hacker Kuzey Kore'nin sistemlerine nasıl girmeyi başardığı hakkında hiçbir detay vermedi.


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