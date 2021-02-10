Kuzey Koreli hackerlar, 300 milyon dolardan fazla kripto para çaldı

Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının, geçen yıl 300 milyon dolardan fazla dijital kripto para çaldığı ileri sürüldü.

Geçtiğimiz aylarda koronavirüs aşısı geliştiren şirketlere birçok saldırıda bulunan Kuzey Koreli hackerler, gelen bilgilere göre 2020 yılında da boş durmadı.

Sadece belirli bir bölümü sızdırılan gizli BM raporuna göre, Kuzey Koreli bilgisayar korsanları geçen yıl ülkenin ''nükleer ve balistik füze programını desteklemek'' için milyonlarca dolar kripto para çaldı.

DEĞERİ 300 MİLYON DOLARDAN FAZLA

Siber saldırılar sonucu çalınan kripto paraların 300 milyon dolardan fazla olduğu söyleniyor.

Raporda, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bağlantılı bilgisayar korsanlarının, nükleer program ve ülkenin zor durumdaki ekonomisini ayakta tutmak için finansal kurumlara karşı ''operasyonlar yürüttüğü'' ifade ediliyor.

Kuzey Kore, geçtiğimiz dönemde gündeme gelen benzer iddiaların bir karalama kampanyası olduğunu ifade etmişti.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında bir açıklama yayınlayan Microsoft ise; Kanada, Fransa, Hindistan, Güney Kore ve ABD'deki aşı çalışmalarının siber saldırılardan etkilendiğini ve saldırı merkezlerinin arasında Kuzey Kore'nin de olduğunu belirtmişti.