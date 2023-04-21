Kuzey Kore'nin ilk casus uydusu fırlatılmaya hazır Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin ilk keşif uydusunun üretiminin tamamlandığını açıkladı.

İHA

Son aylarda gerçekleştirdiği silah testleri ile adından sıkça söz ettiren Kuzey Kore'den bu kez geliştirdiği yeni keşif uydusuna dair açıklama geldi.

Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresi'ni (NADA) ziyaret eden lider Kim Jong Un, ülkenin ilk keşif uydusunun üretiminin bu ay içinde tamamlandığını açıkladı.

Fırlatma talimatı verdi

Yetkililere ilk keşif uydusunu fırlatmak için son hazırlıkların tamamlanması talimatı veren Kim, uzaya yönelik teknolojilerin istikrarlı bir şekilde geliştirilmesinin ülkeyi bir uzay gücüne dönüştürmek için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

ABD ve Güney Kore'nin bölgedeki faaliyetleri ile ülkesinin egemenliğini ihlal etmeyi sürdürdüğünü savunan Kim, düşman kuvvetlerinin hareketlerini izleyebilmek için uzay keşif faaliyetlerini en kritik görev olarak belirlediklerini ifade etti.

Kim, ilerleyen dönemde birden fazla keşif uydusunu yörüngeye göndermeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Geçen yıl Aralık ayında Kuzey Kore, bir casus uydu geliştirmek için "önemli bir son aşama testi" yürüttüğünü iddia etmişti. Ülkenin uzay geliştirme ajansı, ilk askeri keşif uydusu için hazırlıkları Nisan 2023'e kadar bitireceğini duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki James Martin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Çalışmaları Merkezi'nde kıdemli araştırma görevlisi Dave Schmerler, Kuzey Kore'nin iddialarına rağmen, ülkenin uzay fırlatma merkezinin yakın tarihli uydu görüntülerinin yakın bir fırlatma belirtisi göstermediğini söyledi.

Geçen hafta, kıtalararası bir balistik füze testi de dahil olmak üzere Kuzey Kore'nin son füze fırlatmaları, mobil fırlatıcılardan geldi.